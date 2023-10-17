«Россия станет великой»: предсказания Жириновского, которые сбылись

Владимир Жириновский предрекал много событий, свидетелями которых мир является прямо сейчас. 5-tv.ru решил вспомнить, какие известные предсказания ныне покойного лидера ЛДПР стали реальностью.

Обострение на Ближнем Востоке

В 2019 году Владимир Жириновский выступил с заявлением о том, что в ближайшие десятилетия на Ближнем Востоке стоит ждать обострения арабо-израильского конфликта.

«Я вас уверяю, ближайшие 10-15 лет неизбежен ядерный конфликт на Ближнем Востоке, когда Израиль применит ядерное оружие против Палестины», — говорил политик.

Беспрецедентная атака сектора Газа на Израиль произошла 7 октября текущего года. Боевики ХАМАС проникли на приграничные территории страны, атаковал города Израиля и захватил несколько населенных пунктов. В ответ Тель-Авив сообщил об операции «Железные мечи» против анклава.

Украинский кризис

Владимир Жириновский был уверен, что юго-восток Украины будет стремиться стать частью РФ, и говорил об этом еще в 1991 году. Политик был уверен, что жители регионов будут стремиться войти в состав России.

«Крым, Малороссия, Новороссия — это российские земли. А Восточная и Южная Украина — это было Россией, и Крым освобождали, завоевывали русские», — считал Жириновский.

По результатам Общекрымского референдума 18 марта 2014 года Крым вошел в состав РФ. А 30 сентября 2022 года Владимир Путин принял в состав России четыре новых субъекта: Луганскую и Донецкую народные Республики, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Расширение НАТО

О намерениях западного военного альянса вступить в противостояние с Россией Владимир Жириновский начал говорить еще в 1999 году. Глава ЛДПР был уверен, что именно это является основной целью НАТО. Но, так как открытый конфликт Западу не нужен, НАТО будет расширяться и за счет других государств пытаться воздействовать на РФ.

«Но напрямую они боятся, поэтому будут бомбить по периферии, Кавказ, Балканы, Ближний Восток, напрямую они не пойдут, но будут прижимать через Украину, через Белоруссию, через Прибалтику, через Кавказ. НАТО будет двигаться на восток», — считал политик.

С 1999 года военный альянс принял в свой блок 15 стран, в том числе — государства Прибалтики, Албанию, Хорватию и Болгарию.

Гражданская война на Украине

Жириновский предвидел события на Украине, к которым привел Майдан. Речь о гражданской войне, когда законная власть в Киеве была свержена в результате военного переворота. А также уже в 2008 году говорил, что РФ будет защищать русскоязычных жителей юго-востока Украины.

«Если кто-то попытается Украину втянуть в НАТО и население выступит против, а над ним будут издеваться… Если кто-то будет бомбить Луганск, Донецк, мы защитим эти города», — говорил Владимир Жириновский в 2008 году.

С 2014 года по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека на Донбассе более трех тысяч мирных жителей, более четырех тысяч были ранены. Среди жертв мирного населения много стариков и детей.

Смена власти в Афганистане

О победе запрещенной в России радикальной организации «Талибан»* в Афганистане Владимир Жириновский говорил в 2014 году.

«Весь мир признает власть талибов с опозданием на 15 лет», — уверял политик.

Движение «Талибан»* взяло контроль в Афганистане 15 августа 2021 года после падения Кабула.

Специальная военная операция России на Украине

В 2021 году Владимир Жириновский предсказал начало СВО, причем, вплоть до месяца, ошибившись всего на двое суток.

«Вы почувствуете все в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год немирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной», — заявил Жириновский.

Более того, политик предсказывал и помощь США Украине.

«Зеленский сегодня будет валяться в ногах у Байдена, чтобы выпросить оружие и с его помощью совершить провокацию против России. Но он должен помнить, чем закончилась „военная помощь“ США Афганистану. Афганцы были доведены до такого состояния, что хватались за шасси взлетающих самолетов, понимая, что это верная гибель. Все закончилось трагедией для Афганистана и страшным позором для Америки. Это же ждет и Украину, которая сама, добровольно отдаст метрополии все, позволит высосать все свои богатства до дна, а в итоге останется разоренной», — писал политик в Telegram-канале 1 сентября 2021 года.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2024 года. С этого момента страны Запада, в том числе, США, передали помощь киевскому режиму в размере около 100 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Жириновский в 2019-м предсказал ядерную войну на Ближнем Востоке.

* — Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность