Патрушев: уход США из Афганистана связан с подготовкой Киева к наступлению
Штаты не могут тратить деньги сразу на два конфликта, иногда приходится жертвовать.
Фото: www.globallookpress.com / Simon Klingert
Вашингтон вывел своих военных из Афганистана, чтобы сосредоточить все внимание на подготовке Киева к серьезному наступлению. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с изданием aif.ru.
«Внезапный уход же американцев из этой страны (Афганистана — Прим. ред.), как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — сообщил он.
По словам Патрушева, эту информацию подтвердил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что военнослужащим США пришлось покинуть Афганистан, ведь в противном случае Штаты не смогли бы выделять так много военной помощи киевскому режиму.
Секретарь отметил, что Пентагон перебросил часть вывезенной из Афганистана военной техники к европейцам, в большей степени в Польшу. Это позволило Европе милитаризировать Украину.
При этом присутствие американской стороны в Кабуле обернулось вовсе не борьбой с терроризмом, а формированием многомиллионных коррупционных систем и масштабного увеличения производства запрещенных веществ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, за что американцы «прокляли» Джо Байдена.
- 2 дек
- Все три самолета с 200 эвакуированными из Афганистана приземлились в России
- 22 окт
- В Афганистане обезглавили волейболистку молодежной сборной
- 20 окт
- Названы предварительные версии взрыва в столице Афганистана
- 20 окт
- Названы цели визита новых властей Афганистана в Москву
- 17 окт
- Афганский излом: Путин призвал не торопиться с официальным признанием талибов
- 15 окт
- Опубликованы кадры последствий взрыва в шиитской мечети в Кандагаре
- 13 окт
- Песков указал на необходимость учений ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане
- 10 окт
- Трамп заявил о скором создании Россией более дешевых и эффективных аналогов «Апачи»
- 8 окт
- Не менее ста человек погибли при взрыве в шиитской мечети в Афганистане
- 3 окт
- Жертвами взрыва возле мечети в Кабуле стали 12 человек
Читайте также
66%
-0.04 75.08
-0.58
Нашли ошибку?