Патрушев: уход США из Афганистана связан с подготовкой Киева к наступлению

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Штаты не могут тратить деньги сразу на два конфликта, иногда приходится жертвовать.

Патрушев: уход США из Афганистана связан с подготовкой Киева к наступлению

Фото: www.globallookpress.com / Simon Klingert

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Тема:
Обострение ситуации в Афганистане

Вашингтон вывел своих военных из Афганистана, чтобы сосредоточить все внимание на подготовке Киева к серьезному наступлению. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в беседе с изданием aif.ru.

«Внезапный уход же американцев из этой страны (Афганистана — Прим. ред.), как оказалось, во многом был связан с тем, чтобы сосредоточиться на Украине, где, по их оценкам, подготовка киевского марионеточного режима к наступательным антироссийским действиям шла успешно», — сообщил он.

По словам Патрушева, эту информацию подтвердил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Он заявил, что военнослужащим США пришлось покинуть Афганистан, ведь в противном случае Штаты не смогли бы выделять так много военной помощи киевскому режиму.

Секретарь отметил, что Пентагон перебросил часть вывезенной из Афганистана военной техники к европейцам, в большей степени в Польшу. Это позволило Европе милитаризировать Украину.

При этом присутствие американской стороны в Кабуле обернулось вовсе не борьбой с терроризмом, а формированием многомиллионных коррупционных систем и масштабного увеличения производства запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, за что американцы «прокляли» Джо Байдена.

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