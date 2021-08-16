Опубликовано фото преобразившейся спустя восемь лет могилы Золотухина

Могила народного артиста РСФСР Валерия Золотухина значительно преобразилась - на ней появился большой каменный крест, который привнес определенную солидность облику без лишней траурной помпезности.

Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, памятник выполнен на легендарном Колыванском камнерезном заводе, чьи мастера сделали и знаменитую «Царицу ваз», которая сейчас выставлена в Эрмитаже.

Народный артист РСФСР Валерий Золотухин ушел из жизни восемь лет назад. Согласно его последней воле, актер был похоронен на своей малой родине — в алтайском селе Быстрый исток. Могила легенды кино и театра всегда отличалась скромностью, почти аскетичностью — небольшой холмик и простой деревянный крест, нет даже фотографии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники Золотухина поразились невероятному сходству сына актера со своим отцом.