Кандидаты на вылет: ТОП-5 знаков зодиака, с которыми трудно построить отношения

Строить романтические отношения — целое искусство, но к некоторым партнерам нужен особый подход. Сможете ли вы в итоге быть вместе, в конечном счете определяет знак зодиака вашей второй половинки.

Астрологи составили рейтинг самых сложных для будущей совместной жизни знаков зодиака.

№ 1 Телец (21 апреля — 21 мая)

На первом месте — карьера, и только на втором — семья. Тельцы эгоистичны, поэтому решите для себя, готовы ли вы терпеть то, что всегда будете на втором плане. Несмотря на сдержанное поведение, они могут внезапно вспылить, причем так сильно, что вы будете искать «пятый» угол. Игра в затяжную молчанку — тоже их «конек». Из-за забывчивости могут запросто не прийти на свидание или пропустить романтическую дату, а это, согласитесь, сильно раздражает. ЗатоТельцы очень материалистичны, у них сильны «собственнические» настроения: вас они не захотят отдать другому. Они — за стабильную семью, которую, увы, создают в основном в зрелом возрасте, а в молодости предпочитают «нагуляться».

№ 2 Близнецы (21 мая — 20 июня)

В постоянном движении — по этой черте вы узнаете своего Близнеца. Присущие ему легкость и суперобщительность мало располагают к созданию крепкой семьи. Воздушность знака проявляется в непостоянности и спонтанном желании «умчаться» на новое приключение, забыв про свою вторую половинку. Но если вы докажете Близнецам, что вы — интересная личность, они с удовольствием возьмут вас в спутники. Единственное, им сложно понять, что вы и есть та самая, единственная. Поэтому приготовьтесь к тому, чтобы «вылавливать» Близнеца, когда он находится в поиске правильного выбора.

№ 3 Лев (23 июля — 23 августа)

Импульсивность отличает огненных Львов. Они эмоциональны и активны, у них куча планов, которые они склонны взваливать на себя, предпочитая решать их в одиночку.

Очень требовательны к своей избраннице, ей придется доказывать, что она достойна царственной особы. Знак всегда жаждет львиной порции внимания и обожания. Льву нужно, чтобы все было так, как он считает. Когда заканчивать отношения — последнее слово только за ним. Если лишить его права голоса, рискуете получить мстительного бывшего, и тогда точно не соскучитесь.

№ 4 Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Требовательность к другим и к себе — главные причины сложности отношений с невероятно притягательным знаком. Влюбившись, они будут ждать, что и партнер впустит его в свое сердце и разум полностью, станет для него единственным. Если это не так, то уже на начальном этапе отношений ждите приступы ревности и обидных нападок, которыми они будет нещадно «жалить». Скорпиона постоянно раздирают внутренние конфликты, справиться с которыми ему трудно самостоятельно. Тогда он переносит их на любимого человека, обвиняя его во всех смертных грехах. «Вылечить» Скорпиона бесполезно, он не будет делиться переживаниями и останется «себе на уме».

№ 5 Водолей (21 января — 19 февраля)

Человек-загадка, понять Водолея может не каждый. Представители этого знака немного опережают свое время, поэтому в глазах других могут выглядеть странными, порой безумными личностями. Его склонность к необычным сюрпризам, граничащая порой к экстримом, не всегда воодушевляет. Такую оригинальность готовы разделить единицы. Вам придется постигать необычный внутренний мир, мириться со свободолюбием и некой безответственностью Водолея. Он — мастер по созданию суеты, ему нравится держать всех в тонусе. При этом он ненавидит ограничения и фальшь. Как и многие, Водолей хочет любви, но долгая дорога к алтарю будет сродни заковыванию его в кандалы.

Ну а если это точно ваша судьба, то просто полюбите своего сложного Тельца, Близнеца, Льва, Скорпиона или Водолея таким, какой он есть: скорее всего, именно его отличность от других и притянула вас к нему.

Ранее 5-tv.ru привет рейтинг самых мстительных и злопамятных знаков зодиака.