Женщина выбросила чужого ребенка из окна роддома в Башкирии

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Виктория Андреева
Эксклюзив 2 499

На месте ЧП работают следователи и криминалисты. Обстоятельства трагедии уточняются.

Фото, видео: Depositphotos / hrabar; 5-tv.ru

Жительница Стерлитамака после родов выбросила из окна чужого новорожденного малыша. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Республики Башкортостан.

ЧП произошло вечером 16 августа в городской клинической больнице № 1. Известно, что ребенок упал с третьего этажа. От тяжелейших травм малыш скончался на месте. По предварительным данным, убить ребенка могла 29-летняя особа, которая лежала в одной палате с матерью погибшего.

В отношении агрессивной роженицы возбуждено уголовное дело. На место происшествия после сигнала выехали руководство СКР и следователи-криминалисты. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления всех причин ЧП.

Вопрос о заключении подозреваемой в убийстве малыша под стражу решается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что москвич выбросил из окна пятого этажа малолетнего ребенка. Мальчика доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

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Женщина выбросила чужого ребенка из окна роддома в Башкирии

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