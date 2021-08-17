«Охотника за ягодицами» задержали в московском метро

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Георгий Иванов
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Мужчина распускал руки и откровенно приставал к несовершеннолетней девушке прямо на станции.

«Охотника за ягодицами» задержали в московском метро

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

В Москве правоохранители задержали жителя Ставрополья по подозрению в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней. Мужчина приставал к девушке прямо в вестибюле станции метро «Домодедовская».

Как сообщил 5-tv.ru источник в правоохранительных органах, 17-летняя жительница Московской области обратилась полицейским, дежурившим на станции. Она сообщила, что в фойе на входе неизвестный начал хватать ее и трогать за ягодицы.

«Охотника за ягодицами» незамедлительно задержали. Материалы по инциденты направлены в отдел по расследованию преступлений на метрополитене и особо режимных объектах Следственного комитета.

Это не первый случай, когда преступления сексуального характера случаются на территории метрополитена. Как сообщал 5-tv.ru, в Москве неизвестный изнасиловал двух девушке в пустых вагонах метро в длинных перегонах, другой мужчина надругался над двумя 19-летними жительницами Краснодара в помещении одного из депо столичной подземки.

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