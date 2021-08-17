Сатановский оценил вероятность российской помощи Афганистану

События в Афганистане вызвали настоящий переполох в политических кругах мировых элит. После того, как приход талибов к власти в стране стал неоспоримым фактом, на повестке возникает вопрос о том, кто может помочь стране, брошенной США и собственным президентом, урегулировать ситуацию и вернуться к нормальной жизни.

Политолог Евгений Сатановский рассказал 5-tv.ru, кто может помочь нормализовать обстановку в Афганистане.

«Если только воскреснут Чингисхан и Тимур, был такой в Самарканде (Тамерлан — прим.ред.). Именно эти два человека проходили Афганистан без малейших проблем с местным населением, устанавливая там закон и порядок по тем правилам, которые там применимы. Выстраиваете пирамиду из черепов — все остальные. Кто еще не убит, понимают, кто в доме хозяин. Все остальные опции — это из детских сказок. На тему того, что „все жили долго и счастливо и умерли в один день“ сбывается обычно только последняя часть фразы», — мрачно шутит Сатановский.

К предположению о том, может ли Россия сыграть какую-либо роль в налаживании ситуации внутри страны, эксперт относится скептически.

«Россия не будет нормализовывать жизнь Афганистана. Мы для Афганистана все, что могли, сделали в советские времена. Причем с достаточно большими человеческими и материальными потерями. Россия делала очень много. Вся экономика Афганистана была отстроена благодаря советским специалистам, все кадры были подготовлены нами. Смысл опять наступать на эти грабли?» — считает Евгений Сатановский.

Ранее 5-tv.ru писал, как мировые СМИ оценили решения Джо Байдена в отношении Афганистана.