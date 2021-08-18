Ожесточенные бои под Кабулом: войска вице-президента прорываются к столице

В эти минуты в Афганистане идут ожесточенные бои в ста тридцати километрах от Кабула в провинции Пан. Войска вице-президента страны пытаются прорваться к столице.

Им уже удалось захватить центр провинции Панджшер. Сопротивляться талибам призвал сын одного из самых известных генералов Ахмад Шаха Масуда. Но талибы уверены, что власть окончательно останется у них в руках.

В афганском Кандагаре, тем временем, приземлился самолет, прибывший из Катара. На борту — политическое руководство запрещенного в России движения Талибан.

Между тем, в Евросоюзе частично признали победу запрещенного Талибана. Глава Европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил начать диалог. После краха в Афганистане рейтинг Джо Байдена окончательно рухнул. Сейчас ему доверяют лишь 46 процентов американцев. Это худший показатель среди трех его предшественников, при которых велась война.

Американские хакеры даже решили пошутить на этим. Они взломали рекламные банеры в городе Уилмингтон и показали на них фотоколлаж на президента и его политику в Афганистане.