Пугачева показала лицо без фильтров: «Вот и морщинки уже под глазами»

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева показала лицо без фильтров. Певица не постеснялась предстать перед своими подписчиками без макияжа. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что артистка в свои 72 года выглядит свежей, на лице можно заметить лишь пару морщинок под глазами.

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются», — написала Пугачева.

Instagram @alla_orfey

Знаменитость не стала раскрывать, что послужило поводом для радости в ее доме. Возможно, артистка счастлива, что проводит время с любимым мужем Максимом Галкиным, детьми Гарри и Лизой, и внучкой Клавой.

Подписчики Примадонны отметили, что их кумир выглядит довольно свежей и отдохнувшей. Фолловеры уверены, что незначительные возрастные изменения ничуть не портят Пугачеву.

«Морщинки — это не беда»;

«Алла — вы молодец! Не стесняетесь без макияжа, без фильтров, умничка!»;

«Свежее лицо, огонек в глазах и счастливая улыбка! Алла Борисовна — молодец!» — написали интернет-пользователи.

В этом году Алла Пугачева отметила 72-й день рождения. За последние годы народная артистка СССР значительно похорошела. Примадонна сбросила лишние килограммы и сменила имидж. Певица перекрасилась из рыжего в нежный оттенок блонда, изменила фасоны своих нарядов. Сейчас знаменитость все чаще демонстрирует красивые ноги и стройную талию.

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