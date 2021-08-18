Пугачева показала лицо без фильтров: «Вот и морщинки уже под глазами»

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Карина Исхакова
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Несмотря на возрастные изменения Примадонна российской эстрады выглядит свежей и отдохнувшей.

Фото, видео: Instagram @alla_orfey

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева показала лицо без фильтров. Певица не постеснялась предстать перед своими подписчиками без макияжа. Снимком звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Стоит отметить, что артистка в свои 72 года выглядит свежей, на лице можно заметить лишь пару морщинок под глазами. 

«Вот и морщинки уже под глазами. Не улыбаться что ли совсем? Как? Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются», — написала Пугачева. 

Instagram @alla_orfey

Знаменитость не стала раскрывать, что послужило поводом для радости в ее доме. Возможно, артистка счастлива, что проводит время с любимым мужем Максимом Галкиным, детьми Гарри и Лизой, и внучкой Клавой.

Подписчики Примадонны отметили, что их кумир выглядит довольно свежей и отдохнувшей. Фолловеры уверены, что незначительные возрастные изменения ничуть не портят Пугачеву.

«Морщинки — это не беда»;

«Алла — вы молодец! Не стесняетесь без макияжа, без фильтров, умничка!»;

«Свежее лицо, огонек в глазах и счастливая улыбка! Алла Борисовна — молодец!» — написали интернет-пользователи.

В этом году Алла Пугачева отметила 72-й день рождения. За последние годы народная артистка СССР значительно похорошела. Примадонна сбросила лишние килограммы и сменила имидж. Певица перекрасилась из рыжего в нежный оттенок блонда, изменила фасоны своих нарядов. Сейчас знаменитость все чаще демонстрирует красивые ноги и стройную талию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алла Пугачева оценила новую композицию Софии Ротару.

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