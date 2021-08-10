Жорин о видео, опровергающем избиение сына Пьехи: «Безбородова не раскаялась»

Появившиеся вбросы, защищающие напавшую на сына Стаса Пьехи Ирину Безбородову, ясно показывают цели стороны обвинения. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы маленького Пети и его мамы.

«Стали появляться информационные вбросы о том, что якобы сына Стаса Пьехи никто не избивал. И вообще не было никакого события, и чуть ли не было никакого сына Стаса Пьехи. Конечно, очень смешно. Очевидно, откуда растут ноги», — уверен Жорин.

Он подчеркнул, в данной ситуации очень важно констатировать три обстоятельства. Первое, что в сети получило широкое распространение видео, на котором супруга футбольного арбитра Ирина Безбородова признается, что «схватила сына Стаса Пьехи и швырнула его об землю». А также есть свидетели произошедшего.

Во-вторых, Петя в присутствии своей мамы, бывшей жены Стаса Пьехи Натальи Горчаковой, сразу же после инцидента посетил травмпункт, где ему были зафиксированы «гематомы на теле и закрытая черепно-мозговая травма, которая указывает на сотрясение мозга». На следующий день, мальчик на карете «скорой помощи» был доставлен в больницу, где он пролежал несколько дней для проведения обследования.

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«Кроме больницы была проведена судебно-медицинская экспертиза в рамках возбужденного уголовное дела», — отмечает адвокат.

И, в-третьих, как подчеркивает Жорин, самое важное — это факт уже возбужденного уголовного дела, потому что для этого необходимо наличие достаточных тому оснований. Соответственно, следователи изучили все обстоятельства, пришли к выводу, что все-таки имеются события преступления, и оформили все, как полагается.

«Сегодняшние вбросы, которые стали появляться на некоторых площадках показывают, что Безбородова не собирается извиняться, она не раскаялась. Вероятно, видит именно такой свою позицию защиты — вбросы, которые говорят, что якобы не было никакого события и не было никаких травм. Это противоречит тем трем позициям, о которых я говорил выше», — резюмировал Сергей Жорин.

Ранее появившиеся в СМИ видеоматериалы прокомментировал Стас Пьеха. В интервью 5-tv.ru он назвал происходящее информационной войной.