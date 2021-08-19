Знаки высших сил: Как распознать числа ангела и что они обозначают

Одинаковые цифры, постоянно попадающиеся на глаза, представляют собой знаки или послания тонкого мира. Так считают нумерологи. Что же означают конкретные ангельские комбинации чисел?

Повторение единиц

Встретить на пути комбинацию из нескольких единиц — знак поддержки и вступления в новую фазу жизни и самореализации. Тем, кто заметил повторение именно этих чисел, необходимо довериться себе и своим наставникам.

Повторение двоек

Двойки символизируют сближение или воссоединение. Увидеть повторяющиеся двойки — знак, что пора открыть себя для новых отношений.

Повторение троек

Несколько троек — знак того, что человек доверяет своей интуиции и все делает правильно. Повторение троек — призыв твердо стоять на своем и осознавать, чего вы хотите от жизни.

Повторение четверок

Увидели повторяющиеся четверки? Скорее всего вам пора замедлиться и заземлиться. Вам также необходимо разобраться со своими фундаментальными убеждениями и установками. Скоро в вашей жизни начнется подходящий период для того, чтобы закончить старые дела, и начать новые.

Повторение пятерок

Повторяющиеся пятерки — знак того, что вам пора найти в себе смелость справиться со всем, что встретилось на пути. Также необходимо во всем придерживаться позитивного взгляда.

Повторение шестерок

У повторяющихся шестерок непростая репутация, они часто ассоциируются со злом (666), но это не так. Цифра шесть появляется в жизни людей тогда, когда они слишком много смотрят вокруг в поисках ответов, тогда как искать их нужно внутри себя.

Повторение семерок

Семерки отвечают за все духовное и эзотерическое. Несколько семерок — сигнал к активизации духовной жизни.

Повторение восьмерок

Повторяющиеся восьмерки означают, что какой-то очень важный цикл в вашей жизни подошел к концу. Пора отпустить и просто довериться процессу.

Повторение девяток

Повторяющаяся девятка означает, что вы повышаете свой уровень, учитесь и развиваетесь. А значит, что совсем скоро настанет время действовать согласно своим силам. Девятка также связана с преподаванием и поддержкой в этом процессе.

Повторение десяток

Нумерологи трактуют каждую цифру отдельно, поэтому десять — это единица и ноль. Но сама по себе десятка является важным числом мастерства и завершения. Видя повторяющуюся десятку, знайте: вы находитесь там, где должны находиться.

Повторение 11

Число 11 практически волшебное и самое известное из чисел ангела. Оно является символом небывалой удачи и восхождения к новым духовным вершинам.

Каждый раз, когда вы будете встречать какое-либо из чисел ангельской нумерологии, вы можете принять его как знак поддержки и поблагодарить своих ангелов за помощь.

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