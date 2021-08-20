Появилось видео воссоединения пропавшей годовалой девочки с мамой под Смоленском

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 076

Малышку нашли в лесу спустя три дня.

Фото, видео: Depositphotos / blinow61; 5-tv.ru

Встреча пропавшей три дня назад годовалой девочки с мамой под Смоленском попала на видео. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tvru. На записи видно, как из машины выходят волонтеры и передают ребенка родительнице. Женщина не может сдержать слез. С 17 августа она находилась в томительном ожидании - ее дочь искали трое суток. Каждый день на поиски выходили порядка 400 человек, но никаких положительных сигналов от них не было.

5-tv.ru

Сегодня наконец удалось найти кроху, она оказалась жива. Девочка отвезли в больницу, где врачи констатировали у нее переохлаждение. Малышка босиком утопала в лес и заплутала в высокой траве. В одиночестве ей предстояло пережить и темную ночь, и ливень. 

Ранее по факту пропажи ребенка Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. 

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