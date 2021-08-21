Как секс связан с финансовым состоянием человека

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Виктория Андреева
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Астропсихолог Валентина Байрашевская объяснила, почему опасно стесняться своего тела и как быстро разбогатеть.

Как секс связан с финансовым состоянием человека

Фото: Depositphotos / Vadymvdrobot

Часто люди жалуются, что им не хватает денег. Тот, кто работает едва ли не по 24 часа в сутки где-нибудь на заводе, не может понять, как те же блогеры-весельчаки зарабатывают миллионы, танцуя перед камерой. Все дело — в тазу, уверяет астропсихолог Валентина Байрашевская и просит прислушаться к ее советам. Ну если, конечно, хочется изменить жизнь к лучшему.

«Тазовый блок»

Эксперт отметила, что в районе таза находится чакра, ответственная за все желания человека. Именно там зарождается жизнь, именно там концентрируется энергия. И не только сексуальная.

«Если энергия циркулирует хорошо, то у человека нет проблем с приходом финансов, реализацией задуманного, получением удовольствий. Если же есть блок, то деньги вечно идут мимо, оргазм редкий или вообще отсутствует, желания и идеи остаются на уровне задумки», — объяснила астропсихолог.

Определить так называемый «тазовый блок» совсем несложно. Если походка человека напряженная, ягодицы постоянно сжаты либо, напротив, сильно оттопырены, а ноги при ходьбе трутся друг о друга — это уже большой минус. Кроме того, о наличии проблем говорят неумение получать удовольствие от секса, боязнь изучать свое тело, показывать его партнеру, чрезмерная стыдливость за наготу, отвращение. Зацикленность на негативных установках, вроде: «Все богатые — воры», «Секс до свадьбы — грех» — являются печальными сигналами.

«К сожалению многие из нас унаследовали тазовый блок или приобрели в детстве, но, это абсолютно не означает, что от него нельзя избавиться», — подчеркнула Валентина Байрашевская.

Астропсихолог считает, что для восстановления баланса идеально подходят медитации, танцы под медленную музыку с закрытыми глазами, всевозможные практики, посредством которых можно познать себя.

Байрашевская призывает с интересом изучать свое тело, экспериментировать в сексе, если хочется, наслаждаться каждым мгновением. Ну и, конечно, бороться со страхами, «вычеркивая» их из головы. В дополнении можно прибегнуть и к услугам массажиста, который проработает ключевые зоны и снимет физическое напряжение.

«Помните, что блок происходит из длительного и укоренившегося зажима, то есть смотреть и работать надо самое главное с причиной, а не следствием блока», — заключила эксперт.

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