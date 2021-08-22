Кушанашвили раскритиковал Крутого за конфликт с подписчиком: «Повредился в уме»

Телеведущий Отар Кушанашвили раскритиковал композитора Игоря Крутого за то, что тот публично вступил в перепалку с нахамившим ему в соцсети подписчиком. По мнению шоумена, народный артист РФ не должен был обращать внимание на грубость и опускаться до ответа на нее.

«Игорь Крутой повредился в уме! Где же ясность в мире? Зачем портить жизнь друг другу?» — задался вопросами Кушанашвили в своем шоу на YouTube.

Ранее некий пользователь соцсети по имени Александр написал Крутому комментарий, в котором обвинил его в отсутствии слуха. Композитор не сдержался и в резкой форме ответил подписчику.

«Александр, я принял ваш вызов на хамство, но при очном свидании. Можете не сомневаться, что я вычислю и вас, и ваш адрес. И накормлю вас салом, и выдам замуж. Да-да, я не оговорился. И все мы погуляем на вашей свадьбе. И мой светлый образ будет приходить к вам во сне. И что очень важно в подъезде, когда вы будете в него входить. До встречи, дорогой мой пупсик. Как тебе такая перспективка?» — написал автор многочисленных эстрадных хитов.

Этот ответ Крутого вызвал у Кушанашвили недоумение. Ведущий признался, что ему ежедневно присылают столько негативных сообщений, что, если бы он за каждое из них получал десять долларов, то стал бы мультимиллионером.

«Если бы я, как Игорь Крутой, отвечал неведомому абоненту, то на что тратил бы свою жизнь? Ну, не должен был он так писать!» — высказался ведущий.

Как сообщал 5-tv.ru, ранее Кушанашвили в своем YouTube-шоу выразил сочувствие разведенной Ксении Бородиной. По мнению шоумена, ведущая «Дома-2» очень тяжело переживает разрыв с бизнесменом Курбаном Омаровым, иначе она бы не демонстрировала напоказ, как ей сейчас хорошо.