Жена Петросяна рассказала о первом перелете годовалого сына: «Спасибо, Господи!»

|
Елизавета Мареныч
1 321

Супруга юмориста опубликовала трогательные снимки малыша на борту самолета.

Фото, видео: Instagram @bruhunova

Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова достаточно редко делится с поклонниками подробностями семейной жизни и старается много не показывать годовалого сына посторонним людям. Однако на этот раз возлюбленная артиста решила сделать исключение и опубликовать на странице в Instagram трогательные снимки со звездным наследником, которые были сделаны на борту самолета.

На первом кадре видно, как темноволосый мальчик играется с небольшим пультом и прикладывает его к уху вместо мобильного телефона. На второй фотографии супруга Евгения Петросяна запечатлела годовалого малыша уже спящим.

«Три часа крепкого сна сына в небе! Спасибо, Господи!» — написала Татьяна Брухунова под публикацией.

Instagram @bruhunova

Поклонники звезды незамедлительно отреагировали на трогательный пост. В комментариях фанаты отметили, что знаменитый наследник очень похож на обоих родителей.

«Маленький Петросянчик»;

«Ангелок такой, на вас похож»;

«Какой деловой! Бизнесмен растет. Какие детки забавные в этом сладком возрасте. Хорошего вам отдыха, Танечка!» — писали они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова резко ответила на подозрения поклонников о ее интересном положении.

+15° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
74.07
-0.29 86.78
-0.08
Женщины каких знаков зодиака обходятся мужчине дороже всего

Последние новости

17:05
В Бурятии задержали похитивших более 23-х миллионов рублей у внучки Чкалова
16:59
«Самую дорогую музыку мира» сыграли в Лондоне 12 скрипок Страдивари
16:54
Санитаров психбольницы в Ярославле обвинили в жестоком избиении пациентки
16:41
Мирные демонстрации противников санпропусков во Франции переросли в погромы
16:40
Любовь или созависимость? Психолог назвала главные причины неудач в личной жизни
16:35
Пламя отрезало путь к спасению туристам в двух санаториях Свердловской области

Сейчас читают

Женский чемпионат мира по хоккею 2021: Россия — Канада — 1:5, обзор матча, видео голов, 23 августа…
На Украине предложили не пускать Ротару на сцену из-за выступления в России
Олимпийская чемпионка Баюл объяснила отказ от гражданства Украины
Международная реакция на «прощальную» встречу Путина и Меркель
Кому из знаков зодиака ретроградный Уран принесет удачу и счастье

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака