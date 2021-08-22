Жена Петросяна рассказала о первом перелете годовалого сына: «Спасибо, Господи!»
Супруга юмориста опубликовала трогательные снимки малыша на борту самолета.
Фото, видео: Instagram @bruhunova
Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова достаточно редко делится с поклонниками подробностями семейной жизни и старается много не показывать годовалого сына посторонним людям. Однако на этот раз возлюбленная артиста решила сделать исключение и опубликовать на странице в Instagram трогательные снимки со звездным наследником, которые были сделаны на борту самолета.
На первом кадре видно, как темноволосый мальчик играется с небольшим пультом и прикладывает его к уху вместо мобильного телефона. На второй фотографии супруга Евгения Петросяна запечатлела годовалого малыша уже спящим.
«Три часа крепкого сна сына в небе! Спасибо, Господи!» — написала Татьяна Брухунова под публикацией.
Поклонники звезды незамедлительно отреагировали на трогательный пост. В комментариях фанаты отметили, что знаменитый наследник очень похож на обоих родителей.
«Маленький Петросянчик»;
«Ангелок такой, на вас похож»;
«Какой деловой! Бизнесмен растет. Какие детки забавные в этом сладком возрасте. Хорошего вам отдыха, Танечка!» — писали они.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова резко ответила на подозрения поклонников о ее интересном положении.
Читайте также
77%
-0.29 86.78
-0.08
Нашли ошибку?