Жена Петросяна рассказала о первом перелете годовалого сына: «Спасибо, Господи!»

Молодая супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова достаточно редко делится с поклонниками подробностями семейной жизни и старается много не показывать годовалого сына посторонним людям. Однако на этот раз возлюбленная артиста решила сделать исключение и опубликовать на странице в Instagram трогательные снимки со звездным наследником, которые были сделаны на борту самолета.

На первом кадре видно, как темноволосый мальчик играется с небольшим пультом и прикладывает его к уху вместо мобильного телефона. На второй фотографии супруга Евгения Петросяна запечатлела годовалого малыша уже спящим.

«Три часа крепкого сна сына в небе! Спасибо, Господи!» — написала Татьяна Брухунова под публикацией.

Instagram @bruhunova

Поклонники звезды незамедлительно отреагировали на трогательный пост. В комментариях фанаты отметили, что знаменитый наследник очень похож на обоих родителей.

«Маленький Петросянчик»;

«Ангелок такой, на вас похож»;

«Какой деловой! Бизнесмен растет. Какие детки забавные в этом сладком возрасте. Хорошего вам отдыха, Танечка!» — писали они.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Татьяна Брухунова резко ответила на подозрения поклонников о ее интересном положении.