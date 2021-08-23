Басков сделал Ротару подарок по цене квартиры
Звезды встретились в Сочи на фестивале «Новая волна».
Фото: ТАСС / Шамуков Руслан
Певец Николай Басков подарил драгоценный браслет исполнительнице Софии Ротару на фестивале «Новая волна» в Сочи. Дело в том, что звезде в августе исполнилось 74 года.
По данным StarHit.ru, украшение оценивается в два миллиона рублей. Ротару буквально ахнула, когда Басков надел ей на руку шикарный браслет, усыпанный изумрудами и бриллиантами. Вероятно, подарок певице очень понравился. За ту сумму, которую тенор потратил на презент, можно купить новую квартиру в ряде регионов России.
Известно, что Басков и Ротару часто выступают на сцене в дуэте. А однажды певец в шутку позвал народную артистку СССР замуж.
Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров показал раритетные снимки с Софией Ротару в день ее рождения.
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