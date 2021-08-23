Басков сделал Ротару подарок по цене квартиры

Певец Николай Басков подарил драгоценный браслет исполнительнице Софии Ротару на фестивале «Новая волна» в Сочи. Дело в том, что звезде в августе исполнилось 74 года.

По данным StarHit.ru, украшение оценивается в два миллиона рублей. Ротару буквально ахнула, когда Басков надел ей на руку шикарный браслет, усыпанный изумрудами и бриллиантами. Вероятно, подарок певице очень понравился. За ту сумму, которую тенор потратил на презент, можно купить новую квартиру в ряде регионов России.

Известно, что Басков и Ротару часто выступают на сцене в дуэте. А однажды певец в шутку позвал народную артистку СССР замуж.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров показал раритетные снимки с Софией Ротару в день ее рождения.