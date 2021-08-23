Сестра Асмус обвинила Гагарину во лжи о выполнении опасного трюка в новом клипе

Эффектный и опасный трюк с выпрыгиванием на полном ходу из автомобиля в новом клипе Полины Гагариной выполнила ее дублерша — каскадер Светлана Токарская, а вовсе не сама певица. Об этом сообщила младшая сестра актрисы Кристины Асмус Карина, которая сама является профессиональным дублером и часто подменяет на опасных съемках сестру.

Асмус-младшая не стерпела откровенное присваивание мастерства коллеги со стороны поп-звезды и решила поставить Гагарину на место, хоть и в корректной форме.

«Вчера Полина Гагарина выложила сторис, где написала, что трюк (прыжок из машины на дорогу) в новом клипе она выполняла сама. И у нас, каскадеров, вопрос: ну как так?! Это неправда. На площадке работала команда, а прыжок лично выполняла крутейшая Токарская. Полина Гагарина, я с уважением к вам отношусь, у вас хорошая физическая форма. Но, пожалуйста, не обесценивайте нашу работу!» — написала Карина Асмус на своей странице в Instagram.

Instagram @karina____asmus

По ее словам, артисты часто говорят, что сами делали опасные и сложные вещи на съемках, чем вызывают искреннее непонимание каскадеров, в реальности выполняющих рискованную работу.

«Каскадеры рискуют жизнью ради того, чтобы ваш герой был крут в кадре! Возможно, многие даже не задумываются о том, как проходят съемки и выполняются трюки. Это колоссальная подготовка и работа, и почти ни один проект без нас не проходит! Поэтому не стесняйтесь упоминать каскадеров, всем нам будет безумно приятно», — обратилась к актерам Асмус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АктрисаСветаТокарская-Пасхина (@tokarskaya_s)

Младшую сестру звезды «Интернов» в комментариях горячо поддержали подписчики, выразившие с ней полное согласие. Некоторые также высказали недоумение поступком Гагариной.

«Именно так нужно иногда ставить на место зазвездившихся героев»;

«Давно пора звездулек вернуть с небес на землю! Негоже зазнаваться и присваивать чужие заслуги себе!»;

«Удивлена, что Полина может так нагло врать, а главное зачем? Мы любим ее за прекрасное творчество, а не за трюки», — высказываются фолловеры.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, поклонники Полины Гагариной упрекнули ее за приписывание себе заслуг каскадерши Светланы Токарской. В одном из интервью певица заявила, что все опасные трюки в своем новом клипе исполняла сама, без помощи профессиональных дублеров. В частности, в кадре есть момент, где героиня на полном ходу выпрыгивает из дорогой иномарки и катится по дороге в эффектном красном платье, уворачиваясь от проезжающих мимо авто.