Скандал в театре Ермоловой: актеры раскрыли «сверхзарплаты» Меньшикова

То, что обсуждали за кулисами театра Ермоловой вырвалось наружу, уволенные актеры обрушились с критикой на Олега Меньшикова — художественного руководителя. До недавнего времени он же был и директором, но внезапно ушел с поста после девяти лет работы. То ли из-за скандала, то ли по болезни. Якобы он две недели пролежал в коме!

Обиженные актеры упрекают Меньшикова в присвоении денег, сведении счетов и пьянстве. Тот готовит иски в суд о защите чести. Корреспондент МИЦ «Известия» Георгий Гривенный острожно разобрался.

Такого спектакля российская театральная сцена еще не видела — уволенные из театра имени Ермоловой актеры пошли искать правду на портал «Госзакупок». Там они выяснили, что их театр живет на широкую ногу. А художественный руководитель, и до недавнего времени директор театра, Олег Меньшиков и вовсе возмутил подчиненных своей зарплатной ведомостью. Вот, что они разыскали: закупка, осуществленная у единственного поставщика еще в декабре 2019-го; театр имени Ермоловой в лице его руководителя Олега Меньшикова закупает у ИП Меньшикова О. Е. услуги исполнителя ролей в спектаклях театра. Всего за полтора года — почти на 25 миллионов рублей.

«Меньшиков получил сверхзарплаты руководителя — 24 миллиона 352 тысячи 946 рублей. До этого было девять миллионов, до этого было три, и это в пандемию!!! Что будет дальше, если это не остановить?» — возмущена Елена Бурханова-Калинина, актриса театра имени Ермоловой.

Вместо привычной сцены родного театра они вышли на «подмостки прямого конфликта» со своим художественным руководителем Олегом Меньшиковым в полуподвале кафе, что неподалеку. А ведь если бы вышли на улицу, то могли бы встретиться с самим Олегом Евгеньевичем. От нелицеприятных вопросов журналистов народный артист сначала уходил со смехом, потом начал отбивать нервный такт рукой по чехлу телефона, и только потом дал ответ на прямой вопрос.

«Будут ли от вас какие-то комментарии?» — спросили настойчивые репортеры.

«Все комментарии на официальном сайте театра», — ответил Меньшиков.

На официальном сайте театра сказано, что люди, устроившие против худрука «госзакупочный бунт», к активной жизни этого учреждения культуры давно уже отношения не имеют. И на любого из них театр готов подать в суд.

Театр имени Ермоловой не только один из старейших в Москве, но и один из самых красиво расположенных. Самое начало Тверской улицы, всего 300 метров от Кремля. Само место говорит о том, что можно хорошо зарабатывать не только на продаже билетов. Проведение массовых мероприятий, сдача в аренду помещений. Каково же было удивление актеров, когда им в качестве причины увольнения назвали «постэпидемический финансовый кризис».

Но что-то не вяжется со словом «кризис» увиденные на госзакупках гонорары приглашенных актеров со стороны, говорит также попавшая под сокращение дочь великого актера Анатолия Папанова — Елена, до недавнего времени получавшая в театре Ермоловой 20 тысяч рублей в месяц. По ее мнению, часть актерской труппы звездному худруку оказалась просто не нужна.

«Замечательные актеры, которые были в нашей труппе — Татьяна Догилева, Виктор Проскурин — оказались ему просто не нужны. Он их уволил, сейчас вот увольняет всех остальных. Приходит много молодежи, зарплаты и оклады платятся ей намного большие, чем в театре получаю я», — жалуется Елена Папанова.

Пока же уволенные из театра имени Ермоловой актеры требуют не только своего восстановления на работе, но и проверки расходования бюджетных средств на постановки театра уже под руководством Олега Меньшикова, который, как неожиданно выяснилось, покинул пост директора театра еще в июне этого года. Формально 18 человек уволил уже новый руководитель — Сергей Кузоятов. Но выброшенным со сцены актерам от этого, конечно же, не легче.