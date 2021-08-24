Известный экстрасенс Дардо Кусто покончил с собой: «Буду жить все равно»

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Елизавета Мареныч
Эксклюзив 1 477

Шамана нашли мертвым в хостеле на востоке Москвы.

Известный экстрасенс Дардо Кусто покончил с собой: «Буду жить все равно»

Фото: Instagram @dardokusto

Известный российский экстрасенс и шаман Дардо Кусто утром во вторник, 24 августа, был найден мертвым. По предварительным данным, 44-летний участник множества телешоу покончил с собой.

Как стало известно 5-tv.ru, труп мужчины обнаружили в одном хостелов на востоке столицы. Экстрасенс остановился там на несколько дней. Накануне смерти он хотел отпраздновать свой день рождения с родственником, однако тот не смог прийти на праздник. В итоге Дардо Кусто решил вернуться к себе в номер, где начал выпивать и буянить.

Находившиеся неподалеку администраторы пытались усмирить экстрасенса. Работникам хостела даже пришлось позвонить родственникам шамана, чтобы те забрали его. Прибывшие вскоре близкие Дардо обнаружили его мертвым посреди комнаты, а на стене была кровавая надпись: «Я буду жить все равно».

5-tv.ru

Дардо Кусто — потомственный шаман, парапсихолог. По собственному признанию, в работе ему помогали духи предков.

К нему обращались звезды шоу-бизнеса, политики, представители средств массовой информации и обычные домохозяйки — все те, кто хотел изменить свою жизнь.

На протяжении нескольких лет Дардо Кусто участвовал во многих мистических телешоу. Также экстрасенса можно было увидеть в программах «Пусть говорят», «Магия еды», «Суперинтуиция», где он давал свои комментарии по поводу всего паранормального.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что миллиардер женился из-за порчи и был застрелен по пути к шаману.

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