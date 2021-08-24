Репродуктолог развенчала мифы о вреде секса при беременности

Насколько вреден или полезен секс во время беременности? На этот волнующий многих будущих мам вопрос в беседе с 5-tv.ru ответила репродуктолог Ирина Меньшикова.

Главные страхи будущих родителей связаны с риском причинить малышу серьезный вред. Якобы это негативно отразится на физическом развитии плода или впоследствии скажется на его психике. Развенчивая эти опасения, акушер-гинеколог утверждает, что это не более, чем миф.

«Секс во время беременности возможен, если беременность протекает без осложнений», — успокоила эксперт.

Однако необходимо исключить половые отношения, если присутствуют:

кровотечения

угроза прерывания беременности в раннем сроке

угроза позднего прерывания беременности

угроза преждевременных родов

угроза отслойки плаценты

«Во всех случаях секс во время беременности возможен в тех позах, которые приемлемы в данной паре и которые удобны для женщины», — отметила специалист.

Более того, чувственная любовь — важная составляющая волнительного периода в жизни семьи. На фоне беременности сильно меняется гормональный фон, который влечет перепады в эмоциональном состоянии, и ограничивать себя и партнера — только здоровью вредить.

«Если женщина насильно будет воздерживаться от половой жизни в то время, когда у нее есть потребность в половой жизни во время беременности, вот это может негативно сказаться на настроении, на состоянии женщины и, в конечном итоге, на состоянии плода», — предостерегла врач от последствий самоограничений.

Кроме гармонизации эмоционального фона, занятия любовью поспособствуют укреплению физического состояния и усилению отношений, причин на это несколько:

Эластичнее становятся мышцы таза, отвечающие за роды без разрывов;

Раскованнее будет поведение обоих в паре из-за отпавшей необходимости предохраняться;

Ярче и чувственнее станут оргазмы из-за большего притока крови к клитору.

«Секс во время нормально протекающей беременности — если женщина здорова и нет противопоказаний от акушера-гинеколога, который наблюдает беременность — совершенно возможен», — резюмировала репродуктолог Ирина Меньшикова.

Ранее 5-tv.ru ответил на часто задаваемые вопросы о сексе при беременности.