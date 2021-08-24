Репродуктолог развенчала мифы о вреде секса при беременности

|
Алиса Старжевская
Эксклюзив 1 236

По словам специалиста, существует огромное количество заблуждений, связанных с половой жизнью во время ожидания ребенка.

Фото, видео: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy; 5-tv.ru

Насколько вреден или полезен секс во время беременности? На этот волнующий многих будущих мам вопрос в беседе с 5-tv.ru ответила репродуктолог Ирина Меньшикова.

Главные страхи будущих родителей связаны с риском причинить малышу серьезный вред. Якобы это негативно отразится на физическом развитии плода или впоследствии скажется на его психике. Развенчивая эти опасения, акушер-гинеколог утверждает, что это не более, чем миф.

«Секс во время беременности возможен, если беременность протекает без осложнений», — успокоила эксперт.

Однако необходимо исключить половые отношения, если присутствуют:

  • кровотечения
  • угроза прерывания беременности в раннем сроке
  • угроза позднего прерывания беременности
  • угроза преждевременных родов
  • угроза отслойки плаценты

«Во всех случаях секс во время беременности возможен в тех позах, которые приемлемы в данной паре и которые удобны для женщины», — отметила специалист.

Более того, чувственная любовь — важная составляющая волнительного периода в жизни семьи. На фоне беременности сильно меняется гормональный фон, который влечет перепады в эмоциональном состоянии, и ограничивать себя и партнера — только здоровью вредить.

«Если женщина насильно будет воздерживаться от половой жизни в то время, когда у нее есть потребность в половой жизни во время беременности, вот это может негативно сказаться на настроении, на состоянии женщины и, в конечном итоге, на состоянии плода», — предостерегла врач от последствий самоограничений.

Кроме гармонизации эмоционального фона, занятия любовью поспособствуют укреплению физического состояния и усилению отношений, причин на это несколько:

  • Эластичнее становятся мышцы таза, отвечающие за роды без разрывов;
  • Раскованнее будет поведение обоих в паре из-за отпавшей необходимости предохраняться;
  • Ярче и чувственнее станут оргазмы из-за большего притока крови к клитору.

«Секс во время нормально протекающей беременности — если женщина здорова и нет противопоказаний от акушера-гинеколога, который наблюдает беременность — совершенно возможен», — резюмировала репродуктолог Ирина Меньшикова.

Ранее 5-tv.ru ответил на часто задаваемые вопросы о сексе при беременности.

+16° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
73.95
-0.12 86.81
0.03
Бацзы-совет дня на вторник, 24 августа

Последние новости

15:53
В Кусбассе перевернулся направлявшийся в шахту «Южная» состав с углем
15:40
Дочь назвала причину смерти народной артистки РФ Натальи Исаевой
15:30
Анна Кузнецова назвала три главных причины гибели детей в России
15:21
Хиромант о покончившем с собой в день рождения экстрасенсе Дардо Кусто: «Им управляли духи»
15:18
О перспективах пенсионных накоплений россияне будут узнавать заранее
15:14
Захарова посоветовала НАТО отказаться от попыток спасать Вселенную

Сейчас читают

«Спартак» ищет опорника на место Хендрикса
«Угон» украинского самолета в Афганистане. Главное
Житель ХМАО до смерти избил гостью за отказ уходить домой
Привет, синяя яма! ТОП-3 алкоголиков по знаку зодиака
Распад и нищета: что празднует Украина в день 30-летия независимости?

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

МВД упразднит разрешение на временное проживание иностранцев
Кому выгоден режим свободной таможенной зоны на Курилах
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака