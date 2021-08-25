Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом. 90-летний актер был экстренно госпитализирован в одну из петербургских больниц. Эту информацию 5-tv.ru подтвердила супруга знаменитости.

Согласно имеющимся данным, состояние здоровья главы творческой династии резко ухудшилось пару дней назад. В этот момент он отдыхал на даче.

В среду, 25 августа, 90-летнего Ивана Краско госпитализировали в 40 поликлинику. Оттуда звезду кино, сериалов и театра медики доставили актера в Центр имени Алмазова. Обстоятельства случившегося, а также сведения о состоянии знаменитости уточняются.