Иван Краско попал в реанимацию с инсультом

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 264

90-летний актер был экстренно госпитализирован в одну из петербургских больниц.

Иван Краско попал в реанимацию с инсультом

Фото: globallookpress.com / Semen Likhodeev

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию с инсультом. 90-летний актер был экстренно госпитализирован в одну из петербургских больниц. Эту информацию 5-tv.ru подтвердила супруга знаменитости.

Согласно имеющимся данным, состояние здоровья главы творческой династии резко ухудшилось пару дней назад. В этот момент он отдыхал на даче.

В среду, 25 августа, 90-летнего Ивана Краско госпитализировали в 40 поликлинику. Оттуда звезду кино, сериалов и театра медики доставили актера в Центр имени Алмазова. Обстоятельства случившегося, а также сведения о состоянии знаменитости уточняются.

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