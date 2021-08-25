Опубликованы фотографии госпитализации перенесшего инсульт Ивана Краско
| Светлана Шевченко Общество Эксклюзив 2 705
90-летний актер был экстренно доставлен в одну из петербургских больниц.
Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей
Народный артист России Иван Краско сегодня был экстренно доставлен в одну из петербургских больниц. Медики диагностировали звезды театра и кино инсульт. В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии госпитализации знаменитости.
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