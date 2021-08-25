Опубликованы фотографии госпитализации перенесшего инсульт Ивана Краско

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Светлана Шевченко
Эксклюзив 2 705

90-летний актер был экстренно доставлен в одну из петербургских больниц.

Опубликованы фотографии госпитализации перенесшего инсульт Ивана Краско

Фото: ТАСС / Фадеичев Сергей

Народный артист России Иван Краско сегодня был экстренно доставлен в одну из петербургских больниц. Медики диагностировали звезды театра и кино инсульт. В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии госпитализации знаменитости.

 

Опубликованы фотографии госпитализации перенесшего инсульт Ивана Краско

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