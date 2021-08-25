Народный артист России Иван Краско сегодня был экстренно доставлен в одну из петербургских больниц. Медики диагностировали звезды театра и кино инсульт. В распоряжении 5-tv.ru оказались фотографии госпитализации знаменитости.

Опубликованы фотографии госпитализации перенесшего инсульт Ивана Краско 1/4 5-tv.ru 2/4 5-tv.ru 3/4 5-tv.ru 4/4 5-tv.ru