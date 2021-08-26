Взрыв в Кабуле мог произойти в результате атаки смертника. В толпе, где прогремел взрыв, могли быть как афганцы, так и американцы. ЧП в столице Афганистана произошло в четверг, 26 августа.

Местные жители отмечают, что звук взрыва был слышен рядом с международным аэропортом Кабула. Поступают сообщения о том, что в настоящий момент проходит эвакуация людей на фоне угрозы их жизням. В социальных сетях пользователи пишут о раненых. Предварительно погибли по меньшей мере двое, пострадали 15 человек.

«Мы можем подтвердить взрыв возле аэропорта Кабула. Число жертв в настоящее время неизвестно. Мы предоставим дополнительную информацию, когда сможем», — отметил пресс-секретарь Пентагона на официальной странице в Twitter.

Отмечается, что президент США Джо Байден был осведомлен о случившемся.

Взрыв в Кабуле мог произойти в результате атаки смертника 1/8 Twitter 2/8 Twitter 3/8 Twitter @Haqmal 4/8 Twitter @Haqmal 5/8 Twitter @Haqmal 6/8 Twitter @mendy_asigc 7/8 Twitter @Haqmal 8/8 Twitter @eSPAINews

В начале августа террористы движения «Талибан»* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана. Единственной пока неподконтрольной им провинцией в стране в настоящий момент остается Панджшер, что находится к северо-востоку от Кабула. Это один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению.

15 августа талибы вошли в афганскую столицу и взяли под контроль президентский дворец. Лидер страны Ашраф Гани сложил с себя полномочия и улетел. В ночь на 16 августа представитель политического офиса боевиков Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве в скором времени прояснится.

Сейчас все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют новые власти Кабула. Эвакуация иностранцев и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственную в Кабуле воздушную гавань. Аэропорт удерживают военные США и других стран НАТО. Боевики «Талибана»* заявили, что не собираются предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.

* — запрещенная на территории РФ террористическая организация