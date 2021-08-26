Мощный взрыв на складе с боеприпасами в Казахстане попал на видео

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Светлана Шевченко
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Очевидцы сообщают о серии детонаций.

Фото, видео: Depositphotos / ijdema; Минобороны республики Казахстан, taraz.times,Tengrinews.kz

Крупный пожар, предположительно, на складе с боеприпасами в Жамбылской области привел к серии взрывов. Один из них попал на видео, которое очевидцы опубликовали в социальной сети.

Известно, что ЧП произошло близ города Тараз на юге страны. По данным Интерфакс-Казахстан в администрации области подтвердили факт произошедшего. На место происшествия выехали специалисты.

«Горит военный склад на пути к Таразу. Ударную волну почувствовали в машине», — цитирует очевидца Tengrinews.kz.

В Минобороны республики заверили, что в ближайшее время сообщат детали. Данных о пострадавших или погибших пока не поступало.

По уточненной информации, возгорание произошло в воинской части около 19.00 возле одного из складов. К тушению были привлечены пожарные команды части на гусеничных пожарных машинах, уточнили в оборонном ведомстве.

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