Жена Юдашкина показала Пугачеву в элегантном платье и с новой прической

Алла Пугачева буквально привела в восторг поклонников элегантным платьем и новой прической. Примадонна отказалась от привычного пышного шиньона и сделала укладку. В новом образе она приехала в гости к модельеру Валентину Юдашкину, где сфотографировалась с ним и его супругой Мариной. Снимок появился на странице Юдашкиной в Instagram.

«Аллочка, наша любимая подруга! Приехала в гости!» — прокомментировала фото жена модельера.

Instagram @marinayudashkina

Подписчики в отзывах наперебой осыпают всех троих комплиментами. Особенно «достается» Примадонне: фанаты отмечают, что новая прическа не только идет ей, но и заметно молодит.

«Алла, как вам идет такая прическа, уже надоела копна волос»;

«Как же Алле Борисовне хорошо с такой прической»;

«Алла Борисовна все молодеет и молодеет», — восторгаются пользователи.

Как ранее писал 5-tv.ru, Аллу Пугачеву подвергли критике за слишком яркий макияж на одном из фото. Поклонники отметили, что Примадонна якобы не готова к выходам в свет без соответствующей «боевой раскраски».