Жена Юдашкина показала Пугачеву в элегантном платье и с новой прической

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Алексей Хитров
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Поклонники отмечают, что в новом образе Примадонна выглядит молодо и свежо.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; Instagram @marinayudashkina

Алла Пугачева буквально привела в восторг поклонников элегантным платьем и новой прической. Примадонна отказалась от привычного пышного шиньона и сделала укладку. В новом образе она приехала в гости к модельеру Валентину Юдашкину, где сфотографировалась с ним и его супругой Мариной. Снимок появился на странице Юдашкиной в Instagram.

«Аллочка, наша любимая подруга! Приехала в гости!» — прокомментировала фото жена модельера.

Instagram @marinayudashkina

Подписчики в отзывах наперебой осыпают всех троих комплиментами. Особенно «достается» Примадонне: фанаты отмечают, что новая прическа не только идет ей, но и заметно молодит.

«Алла, как вам идет такая прическа, уже надоела копна волос»;

«Как же Алле Борисовне хорошо с такой прической»;

«Алла Борисовна все молодеет и молодеет», — восторгаются пользователи.

Как ранее писал 5-tv.ru, Аллу Пугачеву подвергли критике за слишком яркий макияж на одном из фото. Поклонники отметили, что Примадонна якобы не готова к выходам в свет без соответствующей «боевой раскраски».

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