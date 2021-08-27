Международная реакция на серию взрывов в Кабуле
О терактах в столице Афганистана высказались лидеры Франции, Германии и США. Заявления также сделали власти Великобритании и Евросоюза. Кадры с места трагедии шокируют.
Фото, видео: ТАСС / CNP via ZUMA Press Wire, 5-tv.ru
То, что произошло в Кабуле, даже не теракт. Это полноценное нападение боевиков запрещенного в России Исламского государства* (ИГ, ИГИЛ). Они устроили несколько взрывов в районе аэропорта, набитого беженцами, а также обстреляли толпу из автоматов.
Жертв и пострадавших среди афганцев — под две сотни. Также погибли 13 американских морпехов и 15 солдат ранены. Это первый теракт в столице Афганистана после смены там власти.
Шокирующие кадры в материале корреспондента МИЦ «Известия» Александра Романова.
Гигантское облако дыма поднимается над кабульским аэропортом. Больше тысячи пострадавших. Это видео сняли очевидцы: раненых множество. По предварительным данным, бомбу привел в действие террорист-смертник, прямо в толпе афганцев, осаждавших аэропорт — перед воротами воздушной гавани. После взрыва началась перестрелка.
Многие из тех, кого оглушило взрывом — попадали в ров с водой перед аэропортом — и едва не утонули. Вслед за терактом приходят новости о втором взрыве, у отеля Baron, где были расквартированы британские и американские военнослужащие — там взлетел на воздух заминированный автомобиль.
Вот что нам сообщил владелец магазина, который сам стал свидетелем трагедии.
«Наш магазин совсем рядом от того места, где был взрыв. Так что я его слышал, он действительно произошел перед гостиницей. Мы услышали грохот, затем я увидел, как человек двести бегут по улице — они пытались донести раненых в больницу, она там поблизости, до нее минут 20 пешком — и это единственная больница, где принимают без записи», — сказал мужчина.
Первая атака на простых афганцев, вторая на натовцев — за ними последовала третья, на представителей новой власти Кабула: их автомобиль подорвался на самодельной бомбе — в том же районе. Уже известно, теракты организовала ИГИЛ, запрещенная в России организация.
О том, что они готовят атаку и как раз в районе аэропорта, было известно заранее: новые власти Кабула взяли район под усиленную охрану, попросили, чтобы по крайней мере женщины не покидали сегодня свои дома и донесли информацию об угрозе до западных военных.
Но обеспечить безопасность не получилось: желающих проникнуть в аэропорт было слишком много, и досмотреть каждого человека и проверить каждый автомобиль — физически ни у кого возможности не было.
Реакция Франции на теракты в Кабуле 26 августа
Франция уже заявила, что в Афганистане стало слишком опасно, так что страна в самое ближайшее время полностью эвакуирует свою дипмиссию из Кабула.
«Ближайшие часы будут особо опасными для всех, кто находится в аэропорту Кабула и рядом с ним. Сейчас посол Франции, персонал посольства, другие французы и наши военные из спецподразделений находятся на территории аэропорта. Они покинут афганскую территорию ближайшими рейсами», — сказал президент страны Эммануэль Макрон.
Реакция Германии на серию взрывов в Кабуле
Канцлер ФРГ, Ангела Меркель отменила зарубежные поездки — и сделала экстренное заявление, объявив, что Германия будет и дальше содействовать эвакуации людей из Кабула.
«Мы не знаем всех подробностей, но террористы напали на тех, кто хотел безопасности и свободы, так что это абмолютно гнусное нападение. Мы не забудем тех, кого не получается вывезти по воздуху, мы будем и дальше пытаться обеспечить их эвакуацию», — сказала Меркель.
Реакция Великобритании на теракты в Кабуле 26 августа
Британский Минтранс рекомендовал авиакомпаниям Королевства либо избегать полетов над афганской территорией, либо не снижаться ниже 25 тысяч футов. Это косвенно подтверждает слух о том, что после панического бегства американских военных — в руки неконтролируемых группировок могли попасть переносные зенитно-ракетные комплексы производства США.
Заявление Евросоюза после терактов в Кабуле
В совместном заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и члена Еврокомиссии по антикризисному управлению Янеза Ленарчичвысокого говорится, что ЕС осуждает эскалацию насилия в Афганистане
«ЕС призывает к срочному, всеобъемлющему и постоянному прекращению огня, чтобы дать миру шанс. Это бессмысленное насилие причиняет огромные страдания афганским гражданам и увеличивает число внутренне перемещенных лиц, ищущих безопасности и убежища», — говорится в документе.
Реакция США на взрывы в столице Афганистана
Американский президент Джо Байден перекраивает график и отменяет встречу с губернаторами. При терактах погибли больше десяти американских морских пехотинцев. По его словам США будут наносить удары по ячейке ИГ в Афганистане и Пакистане.
«Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим! Мы не забудем! Мы вас выследим и заставим заплатить!» — сказал Байден во время выступления в Белом доме.
Он подчеркнул, что уже отдал приказ о подготовке планов атаки против лидеров и объектов ИГ. По словам американского лидера, новые власти Кабула не причастны к взрывам. Также Байден подчеркнул, что США должны завершить миссию в Афганистане к 31 августа. Вывод военных и эвакуация людей продолжатся, несмотря на теракты.
Штаты каждый раз, уходя, словно специально устраивают так, что ситуация становится еще хуже. Как уже было в Ираке и Сирии, место американцев пытаются занять террористы ИГИЛ.
* — запрещенная на территории РФ террористическая организация.
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