Катапультировавшихся из падающего Су-24 пилотов нашли живыми. Летчиков, которым удалось выжить в авиакатастрофе, госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Для их эвакуации на место был направлен вертолет. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Известно, что упавший в Пермском крае Су-24М в момент ЧП был без боекомплекта. Крушение бомбардировщика произошло в пятницу, 27 августа. Об этом рассказали в Центральном военном округе.

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Известно, что самолет упал в лесистой местности под Пермью, в результате ЧП разрушений на земле нет. Согласно имеющимся данным, Су-24М направлялся на предприятие для планового ремонта. Что стало причиной крушения пока не известно, обстоятельства выясняются.

Су-24 — всепогодный тактический фронтовой бомбардировщик. Состоит на вооружении ВКС и ВМФ России с 1983 года. Основное предназначение — нанесение ракетно-бомбовых ударов. Способен нести тактические ядерные заряды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о крушении МиГ-29 под Астраханью. Все, что известно о катастрофе и первые версии. Истребитель принадлежал учебной эскадрилье 185-го центра боевой подготовки ВКС России, где тренируются расчеты войск противовоздушной обороны.