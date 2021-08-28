В ПФР разъяснили, каким пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей

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Елизавета Мареныч
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В ведомстве уточнили, что мера социальной поддержки распространяется только на определенную категорию граждан.

В ПФР разъяснили, каким пенсионерам выплатят по 10 тысяч рублей

Фото: depositphotos / Denis_Vostrikov

Единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей смогут получить только те граждане, которые стали пенсионерами до 31 августа текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда (ПФР) по Белгородской области.

В фонде также уточнили, что для получения государственного пособия пенсионер должен постоянно проживать на территории России. При этом заявление подавать не нужно, поскольку выплаты будут осуществляться на основании данных, которые имеются в распоряжении ПФР.

Единовременные пособия пенсионерам в размере десяти тысяч рублей поручил выплатить президент РФ Владимир Путин. Глава российского государства на встрече с представителями партии «Единая Россия» отметил, что материальная поддержка будет оказана как работающим, так и неработающим пожилым людям.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, более 30 миллионов пенсионеров получат по десять тысяч рублей до конца следующей недели. В назначенный срок пособия выплатят тем, кто пользуется банковской картой. Остальным россиянам, кому приносят деньги на дом, доставят выплату 3 сентября.

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