Отец разрыдался на церемонии прощания со своей убитой в Тюмени дочкой
Расчлененное тело восьмилетней девочки было найдено на берегу озера 19 августа. Ребенка искали почти полтора месяца после исчезновения. 28 августа девочку похоронят.
Фото, видео: ТАСС / Денис Моргунов, 5-tv.ru
Родители, близкие родственники и просто десятки неравнодушных людей пришли на церемонию прощания с жестоко убитой в Тюмени девочкой.
На записи, которая имеется в распоряжении 5-tv.ru видно, как отец ребенка сидит и трясущимися руками держит бутылку с водой. После он едва может сдерживать слезы, судя по всему осознавая, что произошло.
В свою очередь мать и дядя растерзанной восьмилетней школьницы рассказали 5-tv.ru о своих эмоциях и чувствах после случившегося.
«Я бы сама его уничтожила. Дали бы мне нож, как говорится», — заявила мать погибшей.
Женщина также добавила, что после смерти дочери не может спать по ночам, при этом она благодарит всех жителей города за поддержку. Говоря о наказании, которое она считает справедливым для убийцы, женщина называет «расстрел».
«Недоглядели», — заключил дядя девочки Артур Сафаров.
По словам мужчины, виной всему недостаточный контроль и внимание к детям со стороны родителей.
Попрощаться с девочкой могли все желающие — церемония была запланирована на 12:00 часов по местному времени в траурном зале патологоанатомического бюро на улице Юрия Семовских, 14 в Тюмени.
Восьмилетнюю школьницу, которая была жестоко убита в Тюмени, похоронят 28 августа, после церемонии прощания. Известно, что на кладбище будут допущены только родные и близкие.
Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени в конце июня. Школьницу искали и волонтеры, и полицейские, и местные жители. В итоге 19 августа в районе Лесобазы нашли ее расчлененное тело.
Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в убийстве тюменской школьницы. По версии следствия, преступление совершил 40-летний Виталий Б. Находясь в невменяемом состоянии, он встретил девочку в подъезде дома, заманил к себе в квартиру, связал, изнасиловал и убил. На протяжении нескольких дней вероятный душегуб хранил останки несчастной в холодильнике. Потом решил избавиться от них, сложив в пакет и коробку. Мужчина признал вину в содеянном, он арестован.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что родителей убитой в Тюмени школьницы лишат прав из-за адских условий жизни девочки. Органы соцзащиты уже подали иск в суд в отношении матери и отца девочки.
- 28 авг
- Дядя убитой в Тюмени школьницы о причинах трагедии: «Недоглядели»
- 28 авг
- Десятки людей пришли проводить в последний путь убитую в Тюмени школьницу
- 28 авг
- Стала известна дата похорон убитой в Тюмени школьницы
- 27 авг
- Родителей убитой в Тюмени школьницы лишат прав из-за адских условий жизни девочки
- 27 авг
- Психиатр не считает обвиняемого в убийстве девочки в Тюмени серийным маньяком
- 27 авг
- Арестован подозреваемый в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы
- 27 авг
- Подозреваемый в расправе над девочкой в Тюмени ушел из МВД после убийства школьницы в ХМАО
- 27 авг
- Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени привели в зал суда
- 27 авг
- Подозреваемого в убийстве девочки в Тюмени доставили в суд под усиленной охраной
- 27 авг
- Руководство СК раскритиковало коллег за расследование дела тюменской школьницы
Читайте также
73%
0.25 87.03
-0.03
Нашли ошибку?