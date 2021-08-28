Отец разрыдался на церемонии прощания со своей убитой в Тюмени дочкой

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Алиса Маркова
Эксклюзив 2 530

Расчлененное тело восьмилетней девочки было найдено на берегу озера 19 августа. Ребенка искали почти полтора месяца после исчезновения. 28 августа девочку похоронят.

Фото, видео: ТАСС / Денис Моргунов, 5-tv.ru

Тема:
Пропавшие в Тюмени дети

Родители, близкие родственники и просто десятки неравнодушных людей пришли на церемонию прощания с жестоко убитой в Тюмени девочкой.

На записи, которая имеется в распоряжении 5-tv.ru видно, как отец ребенка сидит и трясущимися руками держит бутылку с водой. После он едва может сдерживать слезы, судя по всему осознавая, что произошло.

В свою очередь мать и дядя растерзанной восьмилетней школьницы рассказали 5-tv.ru о своих эмоциях и чувствах после случившегося.

«Я бы сама его уничтожила. Дали бы мне нож, как говорится», — заявила мать погибшей.

Женщина также добавила, что после смерти дочери не может спать по ночам, при этом она благодарит всех жителей города за поддержку. Говоря о наказании, которое она считает справедливым для убийцы, женщина называет «расстрел».

«Недоглядели», — заключил дядя девочки Артур Сафаров.

По словам мужчины, виной всему недостаточный контроль и внимание к детям со стороны родителей.

Попрощаться с девочкой могли все желающие — церемония была запланирована на 12:00 часов по местному времени в траурном зале патологоанатомического бюро на улице Юрия Семовских, 14 в Тюмени.

Восьмилетнюю школьницу, которая была жестоко убита в Тюмени, похоронят 28 августа, после церемонии прощания. Известно, что на кладбище будут допущены только родные и близкие.

Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени в конце июня. Школьницу искали и волонтеры, и полицейские, и местные жители. В итоге 19 августа в районе Лесобазы нашли ее расчлененное тело.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в убийстве тюменской школьницы. По версии следствия, преступление совершил 40-летний Виталий Б. Находясь в невменяемом состоянии, он встретил девочку в подъезде дома, заманил к себе в квартиру, связал, изнасиловал и убил. На протяжении нескольких дней вероятный душегуб хранил останки несчастной в холодильнике. Потом решил избавиться от них, сложив в пакет и коробку. Мужчина признал вину в содеянном, он арестован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родителей убитой в Тюмени школьницы лишат прав из-за адских условий жизни девочки. Органы соцзащиты уже подали иск в суд в отношении матери и отца девочки.

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