Дядя убитой в Тюмени школьницы о причинах трагедии: «Недоглядели»

Дядя убитой в Тюмени школьницы озвучил причину трагедии в его семье. По словам мужчины, который едва смог сдержать слезы, виной всему недостаточный контроль и внимание к детям со стороны родителей.

«Недоглядели», — заявил мужчина в интервью 5-tv.ru во время церемонии прощания с девочкой.

Мать погибшей девочки рассказала, что после смерти дочери не может спать по ночам, при этом она благодарит всех жителей города за поддержку. Говоря о наказании, которое она считает справедливым для убийцы, женщина называет «расстрел».

Ранее сообщалось, что 28 августа в Тюмени родители, близкие родственники и просто десятки неравнодушных людей пришли на церемонию прощания с жестоко убитой девочкой.

Попрощаться с малышкой могли все желающие — церемония была запланирована на 12:00 часов по местному времени в траурном зале патологоанатомического бюро на улице Юрия Семовских, 14 в Тюмени.

Восьмилетнюю школьницу, которая была жестоко убита в Тюмени, похоронят 28 августа, после церемонии прощания. На кладбище будут допущены только родные и близкие.

Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени в конце июня. Школьницу искали и волонтеры, и полицейские, и местные жители. В итоге 19 августа в районе Лесобазы нашли ее расчлененное тело.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в убийстве тюменской школьницы. По версии следствия, преступление совершил 40-летний Виталий Б. Находясь в невменяемом состоянии, он встретил девочку в подъезде дома, заманил к себе в квартиру, связал, изнасиловал и убил. На протяжении нескольких дней вероятный душегуб хранил останки несчастной в холодильнике. Потом решил избавиться от них, сложив в пакет и коробку. Мужчина признал вину в содеянном, он арестован.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что родителей убитой в Тюмени школьницы лишат прав из-за адских условий жизни девочки. Органы соцзащиты уже подали иск в суд в отношении матери и отца девочки.