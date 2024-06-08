Верные собаки спасли их от смерти: как потерявшиеся дети выживали в уральском лесу

Маленьких Вику и Гришу искали на протяжении четырех дней. Как проходили поиски, и в каком состоянии сейчас брат с сестрой?

В ночь с 7 на 8 июня в лесу в Свердловской области волонтеры нашли пропавших несколько дней назад детей — десятилетнюю Вику и ее 12-летнего брата Гришу.

У ребят не было никакой связи с внешним миром, но они были не одни, а вместе со своими собаками — пятимесячными биглями по кличкам Рокки и Рыжий.

Детей нашли истощенными, однако их жизни сейчас ничего не угрожает. С собаками тоже все хорошо.

«Пропавших Вику и Гришу Крепп нашли живыми. С детьми находятся и их любимые четвероногие питомцы. Ребят уже накормили и передали бригаде скорой медпомощи для тщательного осмотра. Спецоперации дан отбой», — сообщил глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Врачи скорой уже осмотрели их и оказали всю необходимую первую медицинскую помощь. Известно, что дети практически четыре дня ничего не ели и замерзли.

Первым детей обнаружил волонтер Игорь Греков, который прочесывал лес на квадроцикле, с ним были также его коллеги — Евгений Садритдинов, Виктор Крылов и Вадим Хасанов. Вика и Гриша перешли дорогу и ушли от трассы вглубь леса. Их нашли благодаря беспилотным летательным аппаратам с тепловизором.

Он сообщил, что на момент их обнаружения дети были бодрыми, но замерзшими.

«На дороге стояли. Ну бодренькие были. Замерзли… Все, без комментариев», — передает его слова E1.RU.

Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

Сейчас ребята находятся в больнице, а их состояние оценивается как средней степени тяжести. Об этом сообщил реаниматолог Слободо-Туринской больницы Дилшод Гиеев для 5-tv.ru. У детей также диагностировано обезвоживание.

«Дети доставлены бригадой скорой медицинской помощи, госпитализированы в палату интенсивной терапии. Состояние средней тяжести. Сознание адекватное», — отметил специалист.

На данный момент с детьми беседуют следователи, чтобы выяснить все подробности их исчезновения. Кроме того, сейчас с ним также работает психолог.

В медучреждение также практически сразу приехала мама детей, которая не могла сдержать эмоций. Воссоединение семьи было очень трогательным.

Известно, что четырех волонтеров из Екатеринбурга, которые нашли детей в лесу, планируют наградить.

Как проходили поиски

По данным МЧС России, в поисках тюменских детей были задействованы 654 специалиста из разных городов страны и 98 единиц техники. От МЧС в операции приняли участие 157 спасателей. Детей искали на протяжении почти четырех дней.

Волонтер Игорь Греков и его коллеги Евгений Садритдинов, Виктор Крылов и Вадим Хасанов рассказали журналистам E1.RU, как им удалось найти детей. До этого Игорь никогда не участвовал в поисковых операциях.

По словам Грекова, им выделили определенную местность, которую им надо было прочесать. Им удалось обнаружить детей после 15 километров в пути на проселочной дороге.

«У них не было паники — я вообще удивился. Мы кричали каждые 200 метров и останавливались, кричали их и дальше ехали. Они услышали нас, но не могли кричать в ответ, так как у них уже голоса были надорваны», — поделился Игорь Греков.

Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru



Глава пресс-службы регионального отдела МВД России Валерий Горелых в беседе с RT также подтвердил, что дети услышали шум и шли на него, но у них уже не было сил самим звать на помощь.

«Примерно в десяти километрах от дачного участка по дороге на лесовырубке они обнаружили шедших на шум брата и сестру. Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было», — рассказал он.

Известно также, что все это время с ними были их любимые собаки — бигли по кличке Рокки и Рыжий. Они не только морально поддерживали детей все это время, но были и настоящими защитниками. Собаки все время были рядом и даже отпугивали волков.

Вика и Гриша сами рассказали об этом нашедшим их мужчинам. Также брат сестрой рассказали, что все эти дни они питались найденными в лесу перепелиными яйцами. При этом приготовить что-то себе они не могли, так спички, которые были у них с собой, промокли.

Как дети потерялись

Ранее маленькие брат с сестрой 4 июня вместе со своим дедушкой отправились на рыбалку неподалеку от деревни Бурмакина Слободо-Туринского района в Свердловской области.

На обратном пути семья заблудилась. Мужчина позже сумел выбраться на дорогу самостоятельно, но он уже не смог найти детей. Связь с детьми окончательно прервалась 5 июня.

Стоит отметить, что знакомые положительно отзываются о семье Крепп.

«Мама переживает и за детей, и за дедушку Фаниса. Люди всякую ерунду пишут, даже не зная их. Он самый лучший дед. Я никогда в жизни не видела такого вклада во внуков. Он всегда их поддерживал. На соревнованиях присутствовал», — рассказала знакомая мамы найденных детей в беседе с редакцией 72.RU.

По словам женщины, сейчас мама Вики и Гриши находится в Следственном комитете.

Как обезопасить своего ребенка перед походом в лес

Когда начинается летний сезон, многие люди начинают больше гулять по природе и ходить в леса, после чего далеко не каждый возвращается оттуда живым. Даже если человек знает местность, как свои пять пальцев, потеряться человеку не составит труда, особенно если речь идет о детях.

Тысячи людей погибают ежегодно, так и не найдя дорогу обратно. Чаще всего причиной смерти в лесу является голод, обезвоживание, обморожение или нападение диких животных.

По этой причине каждый ребенок еще с ранних лет должен знать определенные правила поведения в лесу для того, чтобы увеличить шансы на спасение.

Депутат Госдумы РФ, спасатель, координатор «Лизы Алерт» и член «Общероссийского народного фронта» Олег Леонов в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал, как не допустить трагедии.

Прежде всего, по словам Леонова, дети не должны оставаться одни в лесу ни на минуту. Отпускать их на пикник и вовсе дело рискованное. Ни при каких обстоятельствах нельзя пускать ребенка одного в лес, с ним всегда должен быть рядом взрослый.

Чтобы облегчить поиск, одевайте чадо в яркую контрастную одежду. Лучшим решением будет надеть на него специальный оранжевый жилет со светоотражающими элементами. Днем будет заметным его цвет, а ночью «катафоты» отразят свет фонаря на расстоянии до 200 метров.

«У ребенка обязательно должен быть с собой полностью заряженный мобильный телефон. Можно, чтобы еще был дополнительный аккумулятор с проводом, чтоб его можно было подзарядить. У ребенка должна быть непромокаемая теплая одежда, теплее, чем на ту погоду, в которую он идет в лес, в расчете на ночную погоду. У ребенка должен быть свисток, чтобы если что привлечь внимание родителей. Крика может не хватить, со свистком проще», — говорит Леонов.

Кроме того, позаботьтесь о фляжке или бутылке воды, которая будет в кармане у вашего ребенка. Даже один глоток воды может значительно облегчить самочувствие и спасти малыша в экстренной ситуации. Чаще всего потерявшиеся люди мучаются именно от обезвоживания.

«И самое главное — перед походом в лес надо с ребенком проиграть ситуацию, когда он потерялся. Если ребенок понимает, что вдруг так случилось, что рядом взрослых никого нет, он должен застыть на одном месте и никуда не сходить, пока его не найдут взрослые. Это прям основное и самое сложное, мало кому удается», — отметил спасатель.

Также обязательно объясните малышу, что никогда нельзя поддаваться панике и не стоит сразу бежать искать маму с папой, если он оказался в незнакомом месте. Чем лучше малыш знает это правило, тем быстрее он будет найден и спасен.

Дело в том, что в попытке прийти в лагерь или найти родителей ребенок может уйти далеко и расширить радиус работы сотрудников МЧС и волонтеров на километры. В таком случае поиски могут растянуться на сутки, а в данном случае дорога каждая минута.

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