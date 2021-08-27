Родителей убитой в Тюмени школьницы лишат прав из-за адских условий жизни девочки

Соцзащита Тюмени обратилась с иском в суд о лишении родительских прав отца и матери убитой в Тюмени школьницы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального департамента соцразвития.

«В конце июля управление социальной защиты населения Тюмени и Тюменского района обратилось с иском в суд о лишении родителей родительских прав, заключение будет подготовлено с учетом мнения детей», — рассказали чиновники из опеки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убитая в Тюмени школьница жила в адских условиях и голодала. Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала соседка несчастной.

По ее словам, девочку, ее братика и сестру постоянно подкармливали чужие люди. Мама ушла из семьи и не занималась воспитанием детей. Вышедший из тюрьмы отец пил и заставлял наследников собирать для него окурки. Присматривала за малышами бабушка, которая была опекуном своих внуков до 2019 года. При этом после освобождения отец подал заявление на возвращение детей ему.

Дочка нерадивого родителя пропала в конце июня. Девочку искали и волонтеры, и полицейские, и местные жители. Все до последнего надеялись увидеть ее живой. К сожалению, этим надеждам не суждено было сбыться. 19 августа в районе Лесобазы нашли только расчлененное тело девочки.

Вскоре правоохранители задержали подозреваемого в убийстве тюменской школьницы. По версии следствия, преступник — 40-летний Виталий Б. Находясь в невменяемом состоянии, он встретил девочку в подъезде дома, заманил к себе в квартиру, связал, изнасиловал и убил. На протяжении нескольких дней вероятный душегуб хранил останки несчастной в холодильнике. Потом решил избавиться от них, сложив в пакет и коробку.

Днем 27 августа подозреваемого в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы арестовали. Не исключено, что он может быть причастен к убийствам других детей. Известно, что десять лет назад мужчина работал в милиции, однако ушел из МВД вскоре после убийства школьницы в ХМАО.