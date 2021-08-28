Криминалист составил психологический портрет маньяка из Тюмени
По мнению бывшего консультанта Главного управления криминалистики СК России Дмитрия Кирюхина, серийный убийца может вести жизнь образцового семьянина и добропорядочного гражданина.
Фото: ТАСС / Denis Morgunov
Поиск маньяков зачастую осложняется тем, что даже самые зверские преступления совершаются теми, на кого можно подумать в последнюю очередь. Тюменский похититель детей, вероятнее всего, как раз из таких. К такому выводу пришел бывший консультант Главного управления криминалистики СК России Дмитрий Кирюхин.
По словам эксперта, маньяк в быту не вызывает никаких подозрений и даже положительно характеризуется соседями, коллегами и родственниками. Он ведет себя неприметно, не раздает несовершеннолетним от семи до 15 лет конфеты и не ходит рассматривать их на детские площадки.
«Он не проявляет интереса к детям того возраста, что и похищенные девочки. Он не гладит их по головке, не треплет за щечки и не пытается раздавать конфеты налево и направо. Это человек, который хорошо примерил маску нормальности», — приводит слова специалиста сайт KP.RU.
Криминалист полагает, что маньяк может быть примерным семьянином: есть вероятность, что он был женат, потом развелся, а сейчас живет в гражданском браке и даже воспитывает дочь сожительницы. При этом девочке, скорее всего, столько же лет, как и жертвам маньяка.
Получил он техническое образование, об этом свидетельствует тщательная спланированность похищений. Кирюхин утверждает, что именно «технари» подобным образом выстраивают свои злодеяния.
«Образование у него среднее техническое, закончил учреждение хорошо. Не скажу, что с красным дипломом, но, по крайней мере, он не был троечником. Практика подобных преступлений говорит о том, что, как правило, продумывают преступления до мелочей люди именно с технической направленностью», — пояснил эксперт.
Вероятнее всего, работает где-то на предприятии связанным с автопромом. Причем занимает руководящую позицию — обычные работяги привязаны к графику, а начальство позволяет себе отлучаться «по делам» в середине дня. Например, последняя жертва предполагаемого серийного педофила пропала в будний день.
«Он, возможно, мастер, бригадир или снабженец, что дает ему возможность иметь власть над людьми и покидать в удобное время место работы», — заметил Кирюхин.
Кроме того, злоумышленника манит один и тот же район города — северо-запад. Сейчас он проживает в самой Тюмени, но ранее жил неподалеку от регионального центра.
Также следует обратить внимание, что у предполагаемого преступника есть машина. Причем не его личная, а служебная. Скорее всего, это не дорогая заметная иномарка, а простенькое подержанное и незаметное авто, может быть даже отечественное.
Вопрос о сезонности преступлений остается открытым, поскольку версия о том, что преступник убивает детей, находясь в отпуске пока не находит достаточных подтверждений: две жертвы пропали летом, а еще одна — осенью.
Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени в середине июня. Ребенка искали полтора месяца, 19 августа ее расчлененное тело было найдено косильщиками травы недалеко от озера в двух с половиной километрах от дома.
По подозрению в убийстве был арестован 40-летний житель города, который на допросе признал свою вину. Он рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, заманил девочку к себе в дом, где надругался над ней, а потом убил. Некоторое время он прятал тело дома, о после разрезал его на куски и спрятал в коробке недалеко от озера.
Некоторые полагают, что девочка стала жертвой серийного насильника и убийцы детей, который наводит ужас на Тюмень еще с 1997 года. Однако специалисты в области психиатрии указывают, что задержанный, вероятнее всего, не причастен к другим преступлениям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшая сестра убитой в Тюмени девочки хочет стать опекуном других своих младших брата и сестры после того, как их мать лишат родительских прав.
- 29 авг
- Сибирский зверь: истории детей, пропавших в Тюмени до убийства школьницы
- 28 авг
- Бастрыкин поручил доложить ему о ряде происшествий с детьми в городах РФ
- 28 авг
- Дядя убитой в Тюмени школьницы о причинах трагедии: «Недоглядели»
- 28 авг
- Отец разрыдался на церемонии прощания со своей убитой в Тюмени дочкой
- 28 авг
- Десятки людей пришли проводить в последний путь убитую в Тюмени школьницу
- 28 авг
- Стала известна дата похорон убитой в Тюмени школьницы
- 27 авг
- Родителей убитой в Тюмени школьницы лишат прав из-за адских условий жизни девочки
- 27 авг
- Психиатр не считает обвиняемого в убийстве девочки в Тюмени серийным маньяком
- 27 авг
- Арестован подозреваемый в изнасиловании и убийстве тюменской школьницы
- 27 авг
- Подозреваемый в расправе над девочкой в Тюмени ушел из МВД после убийства школьницы в ХМАО
Читайте также
77%
0.25 87.03
-0.03
Нашли ошибку?