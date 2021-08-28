Криминалист составил психологический портрет маньяка из Тюмени

Поиск маньяков зачастую осложняется тем, что даже самые зверские преступления совершаются теми, на кого можно подумать в последнюю очередь. Тюменский похититель детей, вероятнее всего, как раз из таких. К такому выводу пришел бывший консультант Главного управления криминалистики СК России Дмитрий Кирюхин.

По словам эксперта, маньяк в быту не вызывает никаких подозрений и даже положительно характеризуется соседями, коллегами и родственниками. Он ведет себя неприметно, не раздает несовершеннолетним от семи до 15 лет конфеты и не ходит рассматривать их на детские площадки.

«Он не проявляет интереса к детям того возраста, что и похищенные девочки. Он не гладит их по головке, не треплет за щечки и не пытается раздавать конфеты налево и направо. Это человек, который хорошо примерил маску нормальности», — приводит слова специалиста сайт KP.RU.

Криминалист полагает, что маньяк может быть примерным семьянином: есть вероятность, что он был женат, потом развелся, а сейчас живет в гражданском браке и даже воспитывает дочь сожительницы. При этом девочке, скорее всего, столько же лет, как и жертвам маньяка.

Получил он техническое образование, об этом свидетельствует тщательная спланированность похищений. Кирюхин утверждает, что именно «технари» подобным образом выстраивают свои злодеяния.

«Образование у него среднее техническое, закончил учреждение хорошо. Не скажу, что с красным дипломом, но, по крайней мере, он не был троечником. Практика подобных преступлений говорит о том, что, как правило, продумывают преступления до мелочей люди именно с технической направленностью», — пояснил эксперт.

Вероятнее всего, работает где-то на предприятии связанным с автопромом. Причем занимает руководящую позицию — обычные работяги привязаны к графику, а начальство позволяет себе отлучаться «по делам» в середине дня. Например, последняя жертва предполагаемого серийного педофила пропала в будний день.

«Он, возможно, мастер, бригадир или снабженец, что дает ему возможность иметь власть над людьми и покидать в удобное время место работы», — заметил Кирюхин.

Кроме того, злоумышленника манит один и тот же район города — северо-запад. Сейчас он проживает в самой Тюмени, но ранее жил неподалеку от регионального центра.

Также следует обратить внимание, что у предполагаемого преступника есть машина. Причем не его личная, а служебная. Скорее всего, это не дорогая заметная иномарка, а простенькое подержанное и незаметное авто, может быть даже отечественное.

Вопрос о сезонности преступлений остается открытым, поскольку версия о том, что преступник убивает детей, находясь в отпуске пока не находит достаточных подтверждений: две жертвы пропали летом, а еще одна — осенью.

Восьмилетняя девочка пропала в Тюмени в середине июня. Ребенка искали полтора месяца, 19 августа ее расчлененное тело было найдено косильщиками травы недалеко от озера в двух с половиной километрах от дома.

По подозрению в убийстве был арестован 40-летний житель города, который на допросе признал свою вину. Он рассказал, что, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, заманил девочку к себе в дом, где надругался над ней, а потом убил. Некоторое время он прятал тело дома, о после разрезал его на куски и спрятал в коробке недалеко от озера.

Некоторые полагают, что девочка стала жертвой серийного насильника и убийцы детей, который наводит ужас на Тюмень еще с 1997 года. Однако специалисты в области психиатрии указывают, что задержанный, вероятнее всего, не причастен к другим преступлениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что старшая сестра убитой в Тюмени девочки хочет стать опекуном других своих младших брата и сестры после того, как их мать лишат родительских прав.