Волочкова вынудила полицию изучить фото, на котором она справляет нужду

Пикантное фото, на котором запечатлено, как Анастасия Волочкова справляет нужду на своем участке, отправлено на экспертизу в правоохранительные органы. Исследование должно показать, откуда велась съемка, на какую технику и есть ли на фото признаки монтажа. Об этом сообщил адвокат эпатажной танцовщицы Андрей Алешкин.

«Все это должно привести правоохранительные органы к злоумышленникам, пожелавшим опорочить мою доверительницу. Надеюсь, следствие разберется во всех деталях и найдет виновных. Заявление в полицию, в котором просим признать Анастасию потерпевшей и возбудить уголовное дело по статье 137 УК РФ „Нарушение неприкосновенности частной жизни“, мы уже подали. Теперь ждем начала процессуальных действий: осмотра места происшествия, опроса свидетелей и лиц, которые могут являться авторами скандального снимка», — цитирует Алешкина сайт KP.RU.

По словам адвоката, в заявлении в полицию указаны соседи балерины, которые имели возможность сделать фотографию. Сейчас Волочкова готовится подать еще и гражданский иск к своим обидчикам на 20 миллионов рублей.

«С моей точки зрения, фотография была продана за деньги, и шумиха связана исключительно с именем балерины: если бы естественную нужду справляла неизвестная личность, это никого бы не волновало. Все это очень подленько, поэтому я не сомневаюсь в правоте своей доверительницы. Она должна получить компенсацию за вторжение в частную жизнь», — заявил Алешкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анастасия Волочкова грозит привлечь к уголовной ответственности тех, кто тайком сфотографировал и опубликовал в интернете снимок, на котором она справляет малую нужду на своем участке. Волочкова не отрицает, что на фото изображена именно она, однако не считает, что совершила нечто постыдное и оскорбительное для окружающих, так как «сходила под куст» на собственном участке.