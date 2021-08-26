Волочкова обратилась в полицию из-за фото, на котором она справляет нужду

Анастасия Волочкова грозит привлечь к уголовной ответственности тех, кто тайком сфотографировал ее в пикантной ситуации и обнародовал снимок. На гуляющем по интернету снимке запечатлено, как эпатажная танцовщица справляет малую нужду на своем участке.

«Если моя попа привлекла внимание общественности, то придется за это ответить тем соседям, которые вместо того, чтобы заниматься своей жизнью, залезли мне, простите, в трусы своей камерой. Это удовольствие дорогое, и скоро вы в этом убедитесь. Я привлекла серьезного адвоката - Андрея Алешкина, мы готовим подачу заявления в полицию, а также мою судебную защиту», — сообщила Волочкова на своей странице в Instagram.

Instagram @volochkova_art

Указанный балериной адвокат подтвердил ее слова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

«Да, действительно, такое заявление подано, и мы надеемся, что расследование будет объективным, и все обстоятельства этого снимка — кем и когда он был сделан, и с какой целью был передан СМИ — будут установлены», — заявил Алешкин.

5-tv.ru

Сам факт справления нужды «под кустом» скандальная звезда не отрицает и не считает чем-то постыдным и оскорбительным для окружающих.

«Я никогда не буду, глядя на свое фото, отрицать: „Нет, это не я!“. Да, попа действительно моя, я писала под елочкой на своем участке и не вижу в этом ничего криминального. Я оголилась на своем участке — имею право! <…> Я купила загородной дом с участком, и здесь я сама себе хозяйка. За своим забором я могу присесть под любым кустом, и представляете, ничего мне за это не будет!» — заявила Волочкова сайту KP.RU.

Помимо заявления в полицию, балерина и ее адвокат готовят иск в суд, намереваясь потребовать компенсацию морального вреда в размере ни много ни мало 20 миллионов рублей — с учетом «степени известности» истца.

«Люди добрые, не надо лезть ко мне в трусы, и тогда вам не придется ходить по судам!» — подчеркнула Волочкова.

Как ранее писал 5-tv.ru, американец Спенсер Элден решил потребовать в суде компенсации за то, что в детстве его сняли голым для обложки альбома Nevermind культовой рок-группы Nirvana. 30-летний мужчина намерен получить с каждого из живых участников коллектива и вдовы ее лидера Курта Кобейна не менее 150 тысяч долларов.