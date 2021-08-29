Американская ракета при запуске «соскочила» со стартового стола и «пошла боком»

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Надежда Квашенко
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Ранее компания-производитель предпринимала испытательные пуски своего детища дважды и оба раза — неудачно.

Фото, видео: Twitter @Astra; NASA

Тестовый запуск ракеты-носителя компании Astra пошел не по плану. Об этом свидетельствуют кадры трансляции запуска аппарата на сайте компании.

На видео нетрудно заметить, как во время старта ракета немного отклоняется и смещается в сторону от стартового поля, не набирая высоты.

Через несколько секунд аппарат все же устремляется вверх, но уже спустя две с половиной минуты полета становится ясно, что двигатели отключились. Ракета потеряла устойчивость, а трансляция с установленных на ней камер прервалась.

NASA

Запуск ракеты происходил с «Тихоокеанского космопорта» на острове Кадьяк, штат Аляска, сообщает ТАСС. Аппарат должен был доставить на орбиту тестовый груз в рамках контракта компании Astra c Космическими силами США. В этом году запланирован еще один запуск.

Компания Astra уже прокомментировала происшествие в своем Twetter-акктаунте.

«Мы столкнулись с техническими трудностями, но собрали данные о полете за две с половиной минуты. Наша команда изучит эти данные и использует их в грядущих запусках», — сказано в сообщении.

Ракета, по мысли создателей, предназначена главным образом для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту. Компания-производитель среди главных преимуществ своего детища отмечает маленькие размеры — ее длина всего 12 метров, а также невысокую стоимость, что должно обеспечить конкурентоспособность ракеты на рынке.

Вот только запустить аппарат на орбиту у компании никак не получается. В прошлом году запуск пытались реализовать дважды и оба раза что-то пошло не так.

Ранее 5-tv.ru рассказал о самых ярких за последние годы инцидентах с одним из лучших фронтовых бомбардировщиков в мире — российским Су-24, прозванным на Западе «Фехтовальщиком».

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