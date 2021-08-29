Мощный взрыв прогремел в Кабуле
Очевидцы сообщают, что в афганской столице произошел взрыв недалеко от аэропорта.
Фото, видео: www.globallookpress / Sayed Mominzadah; Twitter @realRabiaSadat, @Ashish_sinhaa, @imomid7
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в воскресенье, 29 августа. Очевидцы сообщают, что в афганской столице произошел взрыв недалеко от аэропорта. На опубликованных в сети кадрах с места ЧП видны густые клубы черного дыма, которые поднимаются в небо.
Не исключается, что причиной взрыва стал ракетный удар по жилому дому. Сведения о погибших и пострадавших пока не поступали. Обстоятельства случившегося выясняются.
26 августа в Кабуле произошла серия взрывов. Первый — у входа в аэропорт Кабула, второй — возле гостиницы Baron, где были расквартированы британские и американские военнослужащие. Затем еще несколько взрывов произошли в окрестностях столицы Афганистана.
В результате теракта погибли около 200 человек, среди них 13 военнослужащих США. Ответственность за теракт взяли на себя боевики ИГ*.
* — запрещенная в России террористическая организация.
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