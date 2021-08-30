Кому из россиян положены выплаты и пособия с 1 сентября

Социальные выплаты по указу президента РФ Владимира Путина в сентябре получат не только пенсионеры, но и инвалиды. Также ожидается изменение правил предоставления финансовой поддержки семьям с детьми. Дни.ру рассказал о них.

Во-первых, по десять тысяч рублей получат пенсионеры как трудящиеся, так и неработающие. Во-вторых, соцподдержка назначена тем, кто получает пособие по инвалидности или по потере кормильца. Заявление для этого подавать не нужно — средства начислят исходя из данных, имеющихся в Пенсионном фонде России.

Кроме того, вступают в силу изменения в законодательство, согласно которым сотрудникам, берущим больничный по уходу за ребенком возрастом до восьми лет, будут выплачивать 100% от среднего заработка. Ранее на размер пособия влиял стаж, и если он небольшой, то родитель терял часть денег.

Также ожидается изменения в правилах предоставления выплат семьям с детьми от трех до семи лет, одиноким родителям и беременным женщинам, которые встали на учет на ранних сроках. Они связаны с имуществом, которое принадлежит нуждающимся в социальной помощи россиянам. Изменения могут вступить в силу в сентябре.

Ранее 5-tv.ru писал о том, каким пенсионерам положена скидка при оплате капремонта и льготы НДФЛ.