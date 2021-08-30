Как Меркурий в Деве изменит жизнь людей в первой половине сентября

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Егор Измалкин
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Новый астрологический период предрасполагает к серьезной работе, утверждает эксперт по звездам Ирина Сычева.

Как Меркурий в Деве изменит жизнь людей в первой половине сентября

Фото: Depositphotos / Shad.off

Период с 26 августа по 22 сентября в астрологии ознаменован Меркурием в Деве. Астролог Ирина Сычева рассказала на своей странице в Instagram, что  ожидать от такого расположения планет. 

По словам эксперта, во время этого транзита люди вспоминают о своих обязанностях и полностью погружаются в дела. Это подходящий момент для работы, которая требует сосредоточения, терпения, усидчивости и повышенного внимания, интеллектуального труда, а также для начала новых проектов и заключения сделок. Данный период также предназначен для командировок или оздоровительных поездок, для начала обучения, занятия творчеством.

«Отношения между людьми в такое время могут стать несколько холодными. И для того, чтобы этого избежать, можно заниматься каким-то делом вместе с партнером», — пояснила Сычева.

Она посоветовала не поддаваться излишней критичности, педантичности и придирчивости.

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Как Меркурий в Деве изменит жизнь людей в первой половине сентября

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