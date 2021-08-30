Скончался актер сериала «Воронины» Артур Диланян

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Алексей Хитров
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Артист театра и кино десяти дней не дожил до своего 60-летия.

Скончался актер сериала «Воронины» Артур Диланян

Фото: kino-teatr.ru

Актер Артур Диланян скончался в Москве в возрасте 59 лет.

По информации 5-tv.ru, мужчине стало плохо на улице в районе ВДНХ, ему вызвали скорую, однако врачам не удалось спасти артиста. Предварительной причиной смерти называется острая сердечная недостаточность.

Артур Диланян был актером Московского армянского театра, часто снимался в кино. Зрителям он известен в первую очередь участием в популярных сериалах «Воронины», «Джокер», «Последний из Магикян», «Кухня», «Пятницкий», «Дважды два».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, умер народный артист РСФСР Роман Громадский. Советскому и российскому актеру театра и кино было 80 лет. Согласно имеющимся данным, причиной смерти стал инсульт.

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