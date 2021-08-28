Умер народный артист РСФСР Роман Громадский

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Алиса Маркова
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Информацию об этом подтвердил сын знаменитости. Звезде сериала «Ментовские войны» было 80 лет.

Умер народный артист РСФСР Роман Громадский

Фото: ТАСС / ITAR-TASS

Умер народный артист РСФСР Роман Громадский. Информацию об этом подтвердил сын знаменитости. Советскому и российскому актеру театра и кино Громадскому было 80 лет. Согласно имеющимся данным, причиной смерти стал инсульт.

Известно, что Роман Борисович родился с фамилией Владимиров. После свадьбы с сокурсницей Верой Громадской, он взял ее фамилию.

Роман Громадский родился в Ленинграде перед началом Великой Отечественной войны. В младенчестве он пережил блокаду. После окончания школы и службы в армии он в возрасте 22 лет он поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Выпускника института взяли на службу в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола, который сейчас называется «Балтийский дом».

В возрасте 26 лет он дебютировал в кино, сыграв главную роль в фильме «Снег среди лета» Георгия Овчаренко. Также он снимался в фильмах «Блокада», «Сонька Золотая ручка», «Двое из ларца», «Человек меняет кожу», «Открытая книга» и других. Кроме того, он был в числе звезд сериала «Ментовские войны».

С 1994 года Роман Громадский преподавал в Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов, пять лет занимал пост декана факультета искусств. После его назначили советником ректора.

Дата и место прощания с артистом пока не сообщаются.

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