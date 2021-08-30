Садальский прокомментировал туалетный флешмоб от Волчковой

Актер Станислав Садальский прокомментировал флешмоб с хэштегом «писаю под елочку», которой запустила балерина Анастасия Волочкова. Танцовщица призывает своих подписчиков в Instagram принять участие в челлендже с весьма интересным названием. Акцию звезда российского балета запустила после того, как в сеть утекли ее фотографии во время интимного процесса. Садальский в свою очередь собрал на своей странице в Instagram подборку так называемых фотожаб от хейтеров Волочковой.

«Балерину сфотографировали, когда она справляла нужду под соседскими окнами, фото артистки без трусов попало в сеть. В ответ Волочкова заявила, что имеет право на своем участке делать что хочет. А чтобы наказать соседей, которые решили „прославиться“ на пятой точке балерины, запустила флешмоб», — саркастично отметил актер.

По словам звезды фильма «Место встречи изменить нельзя», он решил поделиться «самыми приличными картинками из неприличных». На одной из фотографий лицо балерины с помощью фотошопа добавили к телу лежащего среди бутылок с водкой мужчины. Подпись к снимку была неоднозначной: «а вот и белочка». С одной стороны, на кадре действительно изображен грызун, лежащий на груди мужчины. С другой стороны, белочка — это сокращение от белой горячки — металкогольного психоза.

В комментариях к новому посту Садальского интернет-пользователи осудили Волочкову за ее новый флешмоб. Сам же актер не давал никаких оценок ни поступку балерины, ни ее акции в соцсети.

«Видимо идет деградация на фоне алкоголя»;

«Мир перевернулся, демонстрируется полный идиотизм»;

«Мне всегда казалось, что балерины — самые интеллигентные и воспитанные. Наверное, ни одна балерина так низко не опускалась, причем сама», — написали юзеры.

Instagram @stassadal

Анастасия Волочкова не только запускает веселящий народ челлендж. Балерина хочет наказать авторов интимных фотографий. Снимок писающей звезды, судя по всему, сделали ее соседи. Знаменитость грозится привлечь к уголовной ответственности тех, кто тайком сделал снимки, как она справляет малую нужду на своем участке. Балерина обратилась к адвокату Андрею Алешкину, с которым они написали в полицию заявление, где просят возбудить уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни». Кроме того, они подготовили гражданский иск к своим обидчикам на 20 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова обвинила солистку группы «Стрелки» в авторстве фото, на котором она справляет нужду.