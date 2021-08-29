Волочкова обвинила известную певицу в авторстве фото, на котором она справляет нужду

Анастасия Волочкова возмущена действиями солистки группы «Стрелки» Катерины Любомской, которая, как полагает балерина, сфотографировала, как она справляла нужду на своем участке. Как пишет Starhit.ru, звезда балета утверждает, что она не делала ничего противозаконного и имеет право писать на своем участке там, где пожелает.

«Это все подстроила Катя Любомская. Представьте, это надо договориться с соседями, чтобы они пустили, сидеть и караулить, когда Анастасия пописает под елку. Она готова бы была сама сейчас выйти на Красную площадь, снять трусы, чтобы ее попу, простите, хоть кто-нибудь показал, чтобы кто-то о ней вспомнил. Она решила на попе Анастасии Волочковой прославиться», — сказала Волочкова.

Солистка группы «Стрелки» Катерина Любомская в свою очередь, уверяет, что всего лишь хотела помочь своей подруге, которая живет по соседству с балериной и уже не раз обращалась в полицию в связи с аморальным поведением скандальной звезды балета.

Instagram @kattstrelka

Как ранее стало известно, Волочкова уже обратилась к адвокату Андрею Алешкину. Вместе они написали заявление в полицию, в котором просят признать балерину потерпевшей и возбудить уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Сейчас Волочкова также готовится подать еще и гражданский иск к своим обидчикам на 20 миллионов рублей. Представитель Волочковой заявил, что фотография могла быть продана, на чем автор мог очень неплохо заработать, учитывая громкое имя балерины. По словам Алешкина, его клиентка должна получить компенсацию за вторжение в частную жизнь.

Подписчики Кати Любомской уже спросили девушку, знает ли она, что знаменитая блондинка планирует подать на нее в суд.

«Посудимся», — лаконично заметила Любомская на своей странице в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анастасия Волочкова вынудила полицию изучить фото, на котором она справляет нужду. Пикантный снимок балерины отправлен на экспертизу в правоохранительные органы. Исследование должно показать, откуда велась съемка, на какую технику и есть ли на фото признаки монтажа.