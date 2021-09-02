«Уезжал с тяжелым сердцем»: Почему Прохор Шаляпин оставил больную жену?

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Ольга Петровиченко
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Программа Пятого канала «Светская хроника» узнала, что больше всего боялся артист, когда его жена слегла c тяжелым недугом.

Фото, видео: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Возлюбленная Прохора Шаляпина попала в реанимацию! Что случилось с канадской миллионершей? Как певец спасал свою Татьяну? Из-за чего артист скрывается от американской полиции? Почему он оставил больную женщину в другой стране? И правда ли, незадолго до этого пара сыграла тайную свадьбу? Обо всем этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Из-за пандемии Прохор Шаляпин и его возлюбленная, миллионерша из Канады Татьяна Дэвис, не виделись почти год! Общались только по Интернету. И очень друг по другу скучали. Но этим летом пара наконец воссоединилась. Они оба прилетели в Америку, где сыграли роскошную свадьбу. По сообщениям СМИ, на торжество, которое прошло в одном из самых дорогих клубов Лас-Вегаса, было потрачено около 15 млн рублей!

«У нее деньги есть, все в порядке», — заверил певец.

А потом молодожены отправились в свадебное путешествие. Отдыхали с размахом! Шикарные отели, дорогие машины! Все, как любит Прохор.

«А мы везде ходили, шлялись везде там. Представляете, мы в отель „Wynn“ ездили там без конца, с утра до вечера, шатались. То в казино, то на цирк „дю Солей“ ходили, то в рестораны», — рассказал артист.

Но романтический отпуск оказался под ударом! Татьяна заразилась коронавирусом.

«Я ухаживал за ней семь дней. Мы наняли врачей и как бы я ухаживал в домашних условиях как мог. Не боялся никакого карантина, не соблюдал, и обнимал там, и все. Но, единственное, спал в другой части дома, вот. И потом еще родители к нам переехали из отеля», — поделился Прохор Шаляпин.

Несмотря на заботу любимого, женщине с каждым днем становилось хуже. А потом и вовсе случилось страшное. Она начала задыхаться. Шаляпин признался: в тот момент он испугался не только за жизнь спутницы. Но и за свою судьбу.

«Я понимаю, что сейчас, если она задохнется, то у меня будут проблемы уже с полицией. Я боюсь еще в тюрьму сесть ни за что», — вспоминает музыкант.

Он тут же схватил телефон и позвонил в скорую помощь!

«Она начала синеть уже на моих глазах, умирать. Я вызвал 911, приехали врачи», — рассказал певец.

Бизнес-вумен экстренно госпитализировали. Она оказалась в реанимации.

«Сатурация, они померили, вообще 50 сейчас была. Надеюсь, что это аппарат ошибся просто. Таня, она уже все, она уже бредить начала. Не понимала, что происходит», — рассказал исполнитель.

«Сатурация — это косвенный показатель насыщения крови кислородом. Ниже чем 95 — это уже проявление дыхательной недостаточности или кислородного голодания. Если мы говорим об истинном значении 50% сатурации — то это уже человек практически в процессе умирания», — разъяснил врач Александр Патрикеев.

Певец уверен: этой ситуации можно было избежать, если бы Татьяна и ее близкие не пренебрегали правилами безопасности.

«Она вообще: „Вот эта маска, типа, вот это намордник, не хочу“. Все снимала. И все. Вся семья у нее, они все из Канады, они все против прививок. Тоже там вот это вот: „Не знаем, мы не знаем, что с нами будет“ Ну вот лежат сейчас все в реанимации. Я единственный сделал, выжил», — рассказал Прохор Шаляпин.

Отправив даму сердца в госпиталь, Шаляпин улетел на родину. Пока его новоиспеченная жена боролась за жизнь в Америке, он веселился на светских раутах в России.

«Я весь в любви, весь в счастье. И мне вот, знаете, вся моя жизнь — это сплошная песня» — поделился музыкант.

Подписчики накинулись на певца с упреками! Мол, оставил супругу в одиночестве, а сам развлекается. Но Шаляпин объясняет: вернулся не по своей воле. В Москве его ждали дела, которые нельзя было перенести.

«Хотя там шикарный дом, прислуга, еда, но мне надо работать. Как меня ни склоняют, но у меня есть работа, так или иначе», — вспоминает звезда.

К тому же, он все равно не смог бы помочь возлюбленной.

«Она десять дней сейчас пролежит в госпитале, в тяжелом состоянии в ковидном. Меня туда, естественно, не пускают, зона закрытая, вы понимаете. Она на высшем уровне в Саммерлине она лежит в Лас-Вегасе, она, ее родители. Собственно, а что мне там было делать? Я и улетел», — объяснился певец.

К счастью, врачам удалось спасти супругу артиста. Но до полного выздоровления еще далеко.

«Она в ужасном состоянии. К сожалению, она не может даже встать с кровати, то есть она не может даже в туалет сама сходить», — разоткровенничался Прохор Шаляпин.

Певец рассказал: уезжал с тяжелым сердцем. Сейчас, находясь за тысячи километров от любимой, очень волнуется. Каждый день звонит узнать о ее самочувствии. И как только решит все вопросы, сразу полетит в США. Он надеется, к тому времени женщине станет лучше. И они смогут отправиться в очередное путешествие. На этот раз — в Мексику. Где у Татьяны Дэвис — собственный роскошный дом.

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