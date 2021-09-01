Моргенштерн при гостях залез под юбку невесте во время первого танца новобрачных

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Георгий Иванов
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Артиста и его избранницу не смущали ни гости, ни камеры телефонов.

Фото, видео: Instagram @influesii, @xenia_sobchak

Если уж идти в разнос, то на полную катушку. Так, по всей видимости, решил популярный рэпер Моргенштерн, который свою собственную свадьбу превратил в кичевый перформанс, откровенно выходящий за границы разумного.

Одно из главных событий торжества — первый танец молодоженов, едва не перерос в первую брачную ночь. В ходе танца Моргенштерн повалил свою новоиспеченную супруга на пол и улегся на нее, а после и вовсе забрался ей под юбку.

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Тот факт, что в зале было полно гостей, у каждого из которых был наготове телефон, вовсе не смущал ни исполнителя, ни, по всей видимости, его избранницу, хотя в какой-то момент ей явно стало неловко. Видео с танцем за гранью пошлости выложила на своей странице в Instagram тамада свадьбы Ксения Собчак.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Моргенштерну на свадьбу подарили выкрашенную в кислотно-зеленый цвет «Оку» без двигателя, назвав бессмысленную инсталляцию «Шрекмобилем».

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