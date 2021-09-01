Есенин, Ахматова или Пастернак: какой вы поэт по знаку зодиака
Астрологи утверждают, что у каждого знака зодиака поэтический дар проявляется особенным, отличным от других образом.
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Литературное творчество — самое яркое выражение жизненной позиции и внутреннего мира автора. Как проявляют себя в поэзии представители разных знаков зодиака, написал Instagram-аккаунт «Астрология для всех».
Овен. Николай Гумилев
Поэзия поэтов, родившихся под знаком Овна, такая же как их характер — острая и дерзкая, на острие ножа. В то же время она глубока и сложна, и надолго запечатлевается в сердцах людей.
Телец. Игорь Северянин
Поэтов-Тельцов отличает мягкая и органичная поэзия. Она наполнена всеми красками жизни, эмоциями чистой любви и горечью расставания.
Близнецы. Константин Бальмонт
Поэтические способности Близнецов многогранны, они способны описать буквально все: от переживаний человеческой души до красот родной земли.
Рак. Анна Ахматова
Для Раков свойственны самоанализ и оценка самого себя через призму прошлого — это основа всей их жизни, в том числе поэтического творчества.
Лев. Марк Тарловский
Львов ценят за откровенность, смелость и нестандартность в проявлении чувств. Все это свойственно и для их поэзии.
Дева. Иннокентий Анненский
Родившихся под знаком Девы отличает аналитический ум, который сочетает в себе духовность и мечтательное начало. Именно за это любят стихи поэтов — представителей этого знака.
Весы. Сергей Есенин
В своих стихах, как и в жизни, поэты-Весы часто совершают некий выбор, как правило, непростой и даже мучительный.
Скорпион. Зинаида Гиппиус
Стихи Скорпионов остры, как сабля, а также наполнены эмоциями, страстью на грани и бесконечной рефлексией и самоанализом.
Стрелец. Александр Блок
Представители знака Стрельца — борцы по жизни, которым свойственно стремление к духовному и желание крепко стоять на ногах. Такими же смыслами наполнены образы их поэзии.
Козерог. Осип Мандельштам
Особым магнетизмом, глубиной и силой отличаются те стихи Козерогов, в которых они делятся своими сокровенными переживаниями и надеждами.
Водолей. Борис Пастернак
Визитными карточками творчества поэтов-Водолеев являются сниженное чувство собственного эго, свобода и ощущение будущего.
Рыбы. Вячеслав Иванов
Прелесть и глубина поэзии авторов-Рыб заключается в ассоциативности, загадочных образах и намеках, передаче ощущений.
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