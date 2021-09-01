Есенин, Ахматова или Пастернак: какой вы поэт по знаку зодиака

Литературное творчество — самое яркое выражение жизненной позиции и внутреннего мира автора. Как проявляют себя в поэзии представители разных знаков зодиака, написал Instagram-аккаунт «Астрология для всех».

Овен. Николай Гумилев

Поэзия поэтов, родившихся под знаком Овна, такая же как их характер — острая и дерзкая, на острие ножа. В то же время она глубока и сложна, и надолго запечатлевается в сердцах людей.

Телец. Игорь Северянин

Поэтов-Тельцов отличает мягкая и органичная поэзия. Она наполнена всеми красками жизни, эмоциями чистой любви и горечью расставания.

Близнецы. Константин Бальмонт

Поэтические способности Близнецов многогранны, они способны описать буквально все: от переживаний человеческой души до красот родной земли.

Рак. Анна Ахматова

Для Раков свойственны самоанализ и оценка самого себя через призму прошлого — это основа всей их жизни, в том числе поэтического творчества.

Лев. Марк Тарловский

Львов ценят за откровенность, смелость и нестандартность в проявлении чувств. Все это свойственно и для их поэзии.

Дева. Иннокентий Анненский

Родившихся под знаком Девы отличает аналитический ум, который сочетает в себе духовность и мечтательное начало. Именно за это любят стихи поэтов — представителей этого знака.

Весы. Сергей Есенин

В своих стихах, как и в жизни, поэты-Весы часто совершают некий выбор, как правило, непростой и даже мучительный.

Скорпион. Зинаида Гиппиус

Стихи Скорпионов остры, как сабля, а также наполнены эмоциями, страстью на грани и бесконечной рефлексией и самоанализом.

Стрелец. Александр Блок

Представители знака Стрельца — борцы по жизни, которым свойственно стремление к духовному и желание крепко стоять на ногах. Такими же смыслами наполнены образы их поэзии.

Козерог. Осип Мандельштам

Особым магнетизмом, глубиной и силой отличаются те стихи Козерогов, в которых они делятся своими сокровенными переживаниями и надеждами.

Водолей. Борис Пастернак

Визитными карточками творчества поэтов-Водолеев являются сниженное чувство собственного эго, свобода и ощущение будущего.

Рыбы. Вячеслав Иванов

Прелесть и глубина поэзии авторов-Рыб заключается в ассоциативности, загадочных образах и намеках, передаче ощущений.

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