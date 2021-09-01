Умер бессменный гитарист «Зоопарка» Александр Храбунов

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Виктория Андреева
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Знаменитому музыканту был 61 год. Его близкий товарищ Дмитрий Бациев признался, что предчувствовал трагедию.

Умер бессменный гитарист «Зоопарка» Александр Храбунов

Фото: ВКонтакте / Александр Храбунов

На 62-м году жизни скончался бессменный гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов. Печальную новость сообщили бывший администратор Ленинградского рок-клуба Ольга Слободская и музыкант Дмитрий Бациев.

Точная причина смерти артиста пока неизвестна. Уточнялось только, что Храбунов очень долго боролся с тяжелой болезнью. Близкий друг гитариста признался, что предчувствовал трагедию.

«Сегодня я проснулся с новой песней, пошел записывать текст: „Если я умру сегодня — не смогу прибрать бардак, не допью свою бутылку…“ В этот момент позвонила Маша Храбунова (супруга Александра — Прим. ред.) и сообщила…» — написал Бациев на странице ВКонтакте.

Дмитрий напомнил, что 30 лет назад, перед самым 1 сентября скончался сооснователь и лидер группы «Зоопарк» Майк Науменко. Для него потеря Храбунова стала такой же личной трагедией.

Александр Храбунов родился в 1959 году в Петрозаводске. Он перебрался в Ленинград (ныне Санкт-Петербург — Прим.ред.) только к 18 годам и сразу же примкнул к рок-тусовке. Музыкант основал свою группы «Прощай, черный понедельник», где играл около трех лет. Затем познакомился с Майком Науменко и переименовал коллектив в «Зоопарк». Команда распалась, когда не стало вокалиста — в 1991 году.

Впоследствии Храбунов сотрудничал с группами «ЗооПарк», The Hoox, Kaktuzz, «Санкт-Петербург» и другими. Изредка артист играл песни своего коллектива в компании с Александром Долинских, Наилем Кадыровым и Виталием Семеновым.

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