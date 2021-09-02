Умер автор «народной» греческой мелодии «Сиртаки» Микис Теодоракис

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Георгий Иванов
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Одному из известнейших композиторов современности было 96 лет.

Умер автор «народной» греческой мелодии «Сиртаки» Микис Теодоракис

Фото: ТАСС / Чумичев Александр

Продолжительная болезнь стала причиной смерти знаменитого греческого композитора и политического деятеля Микиса Теодоракиса. Популярному музыканту было 96 лет.

Теодаракиса в основном знают как автора знаменитой «народной» греческой мелодии «Сиртаки», котрая стала неофициальным символом страны. Однако в его творческом портфеле есть симфонии, оратории, оперы и другие сочинения. Его произведения исполняли даже Beatles.

«Человека, связанного с важнейшими моментами в новейшей истории Греции, великого композитора и беззаветного борца за права и свободы людей с нами больше нет», — сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

Стоит отметить, что 1960-х годах Теодоракис был политическим активистом. Он состоял в греческом парламенте о Единой левой демократической партии, позже был отправлен в тюрьму, а потом в ссылку. Перед правительством за него заступались такие мэтры как Дмитрий Шостакович, Артур Миллер и Гарри Белафонте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Афганистане убили известного исполнителя народных песен Фавада Андараби, который в своем творчестве выступал против террористов, насильно захвативших власть в стране.

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