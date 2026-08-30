В Санкт-Петербурге умер художник Владимир Снопов

В Северной столице на 92-м году жизни скончался художник Владимир Снопов. Об этом сообщил Санкт-Петербургский союз художников.

Сердце живописца перестало биться 26 августа. О том, что стало причиной его ухода из жизни, не уточняется.

«Санкт-Петербургский союз художников (СПбСХ) с прискорбием сообщает, что ушел из жизни Владимир Андреевич Снопов», — сказано в публикации.

О времени и месте прощания с художником будет объявлено дополнительно чуть позже.

Владимир Снопов родился 2 октября 1934 года в Ленинграде. На его юность пришлись война и эвакуация. В 1953-м Снопов окончил школу и поступил в институт живописи. Он занимался у таких мастеров, как: Владимир Горб, Валерий Пименов, Иосифа Серебряного и других. В основном Снопов создавал работы в стиле реализм.

Самые знаковые работы Владимира Андреевича — «Крановщица Люба Иванова», «Портрет студентки», «Маляр Лида Кузовкина» и «Мальчик с лыжами». Первая и единственная персональная выставка Снопова прошла этим летом в одной из галерей Петербурга.

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