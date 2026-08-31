В Санкт-Петербурге простились с актером Юрием Цурило

В Санкт-Петербурге простились с Юрием Цурило

В Санкт-Петербурге прошла церемония прощания с советским и российским актером театра и кино Юрием Цурило. Траурное мероприятие состоялось в городском крематории, кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. Возле здания собрались близкие артиста и почитатели его творчества. Многие пришли с цветами.

Цурило оставил заметный след в отечественном кинематографе. Зрители знали его по картинам «Дурак», «Поп», «Хрусталев, машину!» и «В августе 44-го». Одной из наиболее узнаваемых работ актера последних лет стала роль Ильи Муромца в фильме «Последний богатырь».

Артист ушел из жизни 26 августа в возрасте 79 лет. Его сын Всеволод Цурило позднее рассказал, что причиной смерти стало онкологическое заболевание.

После известия о кончине актера режиссер Дмитрий Дьяченко вспоминал Цурило как прекрасного артиста и отмечал, что своим участием он украсил картину «Последний богатырь».

Юрий Цурило родился 10 декабря 1946-го в городе Вязники Владимирской области. Детство будущего артиста прошло в непростых условиях: после расставания родителей его воспитывала бабушка, а из-за тяжелого материального положения семьи он уже в 14 лет начал работать. Сначала Цурило трудился на стройке, затем — в кузнице. При этом интерес к сцене не оставил и продолжал заниматься в театральном кружке.

В 18 лет он отправился в Москву и несколько раз пытался поступить в театральные вузы, однако добиться зачисления тогда не смог. Позже Цурило переехал в Ярославль и в 1973-м окончил местное театральное училище.

После выпуска актер служил в театрах Новгорода, Горького, Новосибирска и Норильска. В Новгородском областном театре драмы он в общей сложности исполнил более 80 ролей. С 1997 по 2004 год Цурило выходил на сцену Александринского театра в Санкт-Петербурге, где играл в постановках по произведениям Пушкина, Гоголя и Лермонтова.

Со временем артист сосредоточился на работе в кино и оставил театральную сцену.

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